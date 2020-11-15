Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

Даниил Квят занял 12-е место на Гран При Турции. Он сумел отыграть четыре позиции относительно старта и провел всю гонку с одним пит-стопом, однако остался недоволен результатом.

По мнению самого пилота, машина не позволяла ему добиться большего, хотя в отличие от большинства соперников он провел гонку без серьезных ошибок.

«День был не слишком событийный, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Я просто вел свою гонку и закончил 12-м. И мало что мог сделать лучше. Я несколько разочарован, поскольку мы не набрали очков. Неприятно всю гонку бороться с машиной и в конце не получить за это вознаграждения.

Гонка была очень сложная, но, к счастью, кроме одного разворота ошибок у меня было мало. Как пилоту, мне просто приятно добраться до финиша в таких условиях – хорошая тренировка на концентрацию!

Говоря в целом, наш темп на мокрой трассе не был хорошим, мы не могли загнать машину в рабочее окно. Надо понять, что мы сделали не так, и извлечь уроки».