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Формула 1 / Новость

Квят в шутку перепутал поворот с банком. И захотел посоревноваться с боссом Pirelli в готовке

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Квят в шутку перепутал поворот с банком. И захотел посоревноваться с боссом Pirelli в готовке
Автор:
, Главный редактор
3 апр. 2020 г., 10:59

В прямом эфире с Даниилом, который провела пресс-служба Pirelli, нашлось место и воспоминаниям об уже закрытых картинг-трассах, и комплиментам на тему того, как хорошо российский пилот владеет итальянским языком

В четверг вечером руководитель спортивных программ Pirelli Марио Изола пообщался в прямом эфире с Даниилом Квятом, который сейчас находится в самоизоляции в своей квартире в Монако. В разговоре нашлось место и шутке – в частности, когда россиянина спросили о его впечатлениях от трассы в «Зандфорте», где в этом году впервые после долгого перерыва должен пройти Гран При Нидерландов. Одной из изюминок голландского автодрома должен стать профилированный поворот – такие участки трасс в гоночном мире принято называть «бэнкингами».

«Бэнкинг? Это что-то, с деньгами связанное? – пошутил россиянин (с английского banking можно перевести и как «банковское дело»). – Если серьезно, стоит дождаться гонки, чтобы понять, как там все пойдет. Думаю, в квалификации все будет круто – в целом во время выступлений в Формуле 3 трасса мне нравилась. Она была олдскульной такой – в чемпионате мира таких сейчас мало. Если говорить о гонке, то прямые там сравнительно короткие. Не факт, что будет много обгонов – но DRS может помочь с этим. Так что, сложно сейчас что-то предсказывать…»

Впрочем, гораздо больше времени по ходу разговора было уделено Италии. В частности, россиянин добрым словом вспомнил трассу для картинга в Парме, где выступал в начале карьеры: «Быстрые шиканы, затяжные повороты – пожалуй, одна из лучших для езды на карте». В ответ Изола рассказал, что сам в прошлом участвовал в соревнованиях на этой трассе – и что в США недавно построили точную копию трека. «Надо будет вместе туда съездить!» – отреагировал Квят.

Также в планах босса Pirelli и пилота AlphaTauri появилось соревнование по приготовлению пасты. По словам Квята, в самоизоляции он предпочитает готовить пасту карбонара – и добился в этом немалых успехов. Руководитель гоночных программ Pirelli принял вызов и согласился на спор заняться готовкой в паддоке одного из Гран При. Обсуждая жизнь Даниила в Италии, Изола также отметил, насколько хорошо россиянин владеет итальянским.

«Когда мы впервые встретились, я был озадачен, – вспомнил босс Pirelli. – Вроде как передо мной человек из России, но разговаривает как римлянин! У него и акцент римский, и выражения он выбирает типичные для римлянина. Жаль, они слишком сильные, чтобы их в эфире повторить!»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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