Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Квят: В последних гонках я не добивался желаемого

Билеты
Поделились
Комментарии
Квят: В последних гонках я не добивался желаемого
Автор:
, редактор
25 нояб. 2019 г., 12:35

Российский гонщик Ф1 признал, что его результаты сейчас не соответствуют амбициям.

На семи последних Гран При российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не поднимался выше десятого места, хотя его напарнику Пьеру Гасли в Бразилии удалось стать даже вторым. Квят признал, что его результаты в последнее время оставляют желать лучшего, однако гонщик не видит в этом своей вины.

«Этап в Бразилии для команды вышел блестящим, хотя лично я в последних гонках не добивался желаемых результатов, – рассказал россиянин. – Ты выкладываешься полностью, но иногда и этого не хватает».

В ближайшие выходные сезон Формулы 1 завершится гонкой в Абу-Даби, которая у Квята вызывает приятные воспоминания.

«Мне нравится приезжать сюда, у меня приятные воспоминания о завоевании здесь чемпионского титула GP3 при помощи победы в основной гонки, когда я уже знал о переходе в Toro Rosso, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Сейчас последняя гонка даст еще одну возможность завершить сезон на подъеме».

Квят отметил, что удовольствия от этапа ему добавляет и трасса: «Мне всегда нравилась “Яс Марина”. Даже несмотря на огромные зоны вылета. Сама конфигурация тут очень интересная, можно поиграть с траекториями, а третий сектор довольно сложен. 

Мы выступаем под искусственным освещением, что здорово, мне в целом нравятся ночные гонки. На трассе хватает возможностей для обгона, так что я буду давить изо всех сил, чтобы провести под конец года хорошую гонку».

Читайте также:

Следующая новость
Анонс Гран При Абу-Даби: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы

Предыдущая новость

Анонс Гран При Абу-Даби: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы

Следующая новость

Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1

Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
10:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
14:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
11:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
14:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
14:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда

2
Формула 1

«С Формулой 1 что-то не так». Феттель про уход Хюлькенберга

3
Формула 1

«Я выиграл гонку, а он на меня наорал». Вернь рассказал о странностях Марко

4
Формула 1

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes

5
Формула 1

Квят: В последних гонках я не добивался желаемого

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда
F1

100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes
F1

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes

Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру
F1

Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру

Баррикелло рассказал о причинах любви бразильцев к Ферстаппену
F1

Баррикелло рассказал о причинах любви бразильцев к Ферстаппену

Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1
F1

Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.