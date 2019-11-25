Квят: В последних гонках я не добивался желаемого

На семи последних Гран При российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не поднимался выше десятого места, хотя его напарнику Пьеру Гасли в Бразилии удалось стать даже вторым. Квят признал, что его результаты в последнее время оставляют желать лучшего, однако гонщик не видит в этом своей вины.

«Этап в Бразилии для команды вышел блестящим, хотя лично я в последних гонках не добивался желаемых результатов, – рассказал россиянин. – Ты выкладываешься полностью, но иногда и этого не хватает».

В ближайшие выходные сезон Формулы 1 завершится гонкой в Абу-Даби, которая у Квята вызывает приятные воспоминания.

«Мне нравится приезжать сюда, у меня приятные воспоминания о завоевании здесь чемпионского титула GP3 при помощи победы в основной гонки, когда я уже знал о переходе в Toro Rosso, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Сейчас последняя гонка даст еще одну возможность завершить сезон на подъеме».

Квят отметил, что удовольствия от этапа ему добавляет и трасса: «Мне всегда нравилась “Яс Марина”. Даже несмотря на огромные зоны вылета. Сама конфигурация тут очень интересная, можно поиграть с траекториями, а третий сектор довольно сложен.

Мы выступаем под искусственным освещением, что здорово, мне в целом нравятся ночные гонки. На трассе хватает возможностей для обгона, так что я буду давить изо всех сил, чтобы провести под конец года хорошую гонку».