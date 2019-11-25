Квят: В последних гонках я не добивался желаемого
Российский гонщик Ф1 признал, что его результаты сейчас не соответствуют амбициям.
На семи последних Гран При российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не поднимался выше десятого места, хотя его напарнику Пьеру Гасли в Бразилии удалось стать даже вторым. Квят признал, что его результаты в последнее время оставляют желать лучшего, однако гонщик не видит в этом своей вины.
«Этап в Бразилии для команды вышел блестящим, хотя лично я в последних гонках не добивался желаемых результатов, – рассказал россиянин. – Ты выкладываешься полностью, но иногда и этого не хватает».
В ближайшие выходные сезон Формулы 1 завершится гонкой в Абу-Даби, которая у Квята вызывает приятные воспоминания.
«Мне нравится приезжать сюда, у меня приятные воспоминания о завоевании здесь чемпионского титула GP3 при помощи победы в основной гонки, когда я уже знал о переходе в Toro Rosso, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Сейчас последняя гонка даст еще одну возможность завершить сезон на подъеме».
Квят отметил, что удовольствия от этапа ему добавляет и трасса: «Мне всегда нравилась “Яс Марина”. Даже несмотря на огромные зоны вылета. Сама конфигурация тут очень интересная, можно поиграть с траекториями, а третий сектор довольно сложен.
Мы выступаем под искусственным освещением, что здорово, мне в целом нравятся ночные гонки. На трассе хватает возможностей для обгона, так что я буду давить изо всех сил, чтобы провести под конец года хорошую гонку».
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|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят: В последних гонках я не добивался желаемого
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