Квят в очках, Mercedes без победы. Пять смелых прогнозов на Гран При Сахира

Хэмилтон без очков

Ну ладно-ладно, должны же мы были воспользоваться возможностью хоть раз за карьеру Льюиса дать такой прогноз. На самом деле, есть подозрение, что без Хэмилтона Mercedes вообще останется без победы.

Конечно, Джордж Расселл может показать чудеса адаптации и сразу поехать за победой. Но быстро и безболезненно перейти с Williams на Mercedes – та еще задача. А Валттери Боттас на последних этапах, мягко говоря, не впечатляет.

Так что у Макса Ферстаппена будет отличный шанс одержать вторую победу в сезоне. А может и кто-то из середняков подтянется.

Квят в очках

Гран При Бахрейна у Даниила в очередной раз получился неудачным, но к этому привели стартовый провал и две необязательные аварии. Со скоростью же у Даниила все было в порядке: он пробился в Q3 и на первом отрезке ехал в темпе Пьера Гасли.

Конечно, другая тактика вряд ли позволила бы ему до финиша не отставать от француза, но скорость у AlphaTauri явно есть. А то, что команда из Фаэнцы едва ли не лучше всех работает с резиной, доказал тот же Гасли. Так что в этот раз Квяту надо удержаться от столкновений и нормально провести первый круг. Тогда до очков будет рукой подать.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Стролл в топ-6

Череда слабых выступлений Лэнса сменилась полосой неудач. В Турции после поула с ним случилось повреждение машины и лишний пит-стоп, в Бахрейне сначала поставили не те шины в квалификации, а затем Квят убрал канадца с трассы в гонке. Но сам Стролл, кажется, ожил и едет нормально.

Конфигурация трассы на Гран При Сахира будет вполне в духе Лэнса – никакой тебе лишней извилистости, зато большое пространство для риска. Может, до разбушевавшегося Чеко Переса Стролл и не дотянется, но McLaren и Renault канадец должен дать достойный бой.

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Разбитая машина Лэнса Стролла, Racing Point RP20, после столкновения с Даниилом Квятом, AlphaTauri AT01, и переворота Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Леклер выйдет из борьбы за топ-4

Несмотря на форму Ferrari, монегаск умудрился весь сезон продержаться в борьбе за места, на которые его машина явно не тянет. И даже за два этапа до конца чемпионата Шарль еще борется за звание лучшего из остальных, то есть первого позади тройки лидеров.

Однако в борьбе за четвертую строчку Леклера все же ждет поражение. Он мог вылететь из этой борьбы еще на прошлой неделе, если бы не сход Чеко Переса. Однако в Сахире надежд у Шарля почти не остается.

Мотор Ferrari явно не даст монегаску сразиться с Racing Point и Renault на равных в скоростной конфигурации бахрейнской трассы. А если его отставание от четвертого места превысит десять очков, отыграть это за одну гонку на Ferrari будет нереально.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Элбон обойдет McLaren

В конце сезона тайский пилот то ли переживает неожиданный ренессанс, то ли успехи Чеко Переса гонят его вперед калеными вилами. Однако, в двух последних этапах Элбон добирался до второго ряда в квалификации, а на прошлой неделе удачливо взял второй в карьере подиум.

Теоретически, Алекс сохраняет шансы даже на четвертую строчку в чемпионате – на Red Bull отыграть у Renault 17 очков не такая уже невыполнимая задача. Но на практике, Элбон скорее борется за седьмое место с пилотами McLaren. Сейчас он идет вровень с Сайнсом и на одно очко отстает от Норриса, но в Сахире должен операжать обоих.