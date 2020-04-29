Квят: В этом году AlphaTauri уступит только топ-командам
Российский гонщик понадеялся на прогресс своего коллектива и на новые финиши в первой тройке
Российский гонщик Даниил Квят считает, что его команде AlphaTauri в этом году будет вполне по силам побороться за звание лучшей из коллективов-середняков – то есть за 4-е место в общем зачете.
«Надеюсь, что гонки возобновятся как можно быстрее, – заявил Квят в интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport. – К сожалению, это зависит не от нас, все в руках природы. Но сокращение сезона не меняет расстановки сил. Тройка лидеров сохранится. Но мне кажется, что AlphaTauri сможет быть четвертой по силе командой. Противники сильны, но команда и я лично готовы сражаться».
Квята также спросили о том, намерен ли он в будущем побороться за место в Red Bull.
«Мы можем бесконечно говорить об этом, – ответил россиянин. – Но вместо этого я планирую сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше делать свою работу в AlphaTauri. Конечно, как и все, я хочу водить самую быструю машину. Но для этого должен сложиться целый ряд условий.
Что касается давления на пилотов со стороны доктора Марко, я ощущаю его с тех пор, как попал в юниорскую программу Red Bull, и давно к нему привык.
Нужно показывать результаты, иначе у тебя не будет никаких шансов. Да, порой возникают сомнения. Но так уж идут дела в нашей команде. И я рад быть в ней. Я также уверен, что как пилот я стал значительно лучше с 2014 года, когда пришел в Ф1. И хотя бороться за подиумы нашей команде сложно, в особых условиях, как в прошлом году в Германии или в Бразилии, возможно и это».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Квят: В этом году AlphaTauri уступит только топ-командам
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