Квят в Бразилии: лучшие фото Даниила с гонок в Сан-Паулу
Российский пилот ручкается с пилотами Mercedes, сражается с Мальдонадо и просто в задумчивости смотрит на свой не до конца собранный пилот... Одного снимка в этой галерее явно пока не хватает: Квят финиширует на подиуме – или хотя бы в первой пятерке.
2014 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2014 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. Болид Квята на стартовой решетке
Фотограф: XPB Images
2014 год. На хвосте у Жана-Эрика Верня по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2015 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. На стартовой решетке перед началом гонки
Фотограф: XPB Images
2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2016 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год. В боксах Toro Rosso на субботней тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на квалификации
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. С Льюисом Хэмилтоном на параде пилотов
Фотограф: XPB Images
2016 год. С Нико Росбергом на параде пилотов
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. С Карлосом Сайнсом на хвосте по ходу гонки
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2016 год. С Карлосом Сайнсом на хвосте по ходу гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
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Квят в Бразилии: лучшие фото Даниила с гонок в Сан-Паулу
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