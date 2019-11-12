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Формула 1 / Галерея

Квят в Бразилии: лучшие фото Даниила с гонок в Сан-Паулу

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Квят в Бразилии: лучшие фото Даниила с гонок в Сан-Паулу
12 нояб. 2019 г., 14:09

Российский пилот ручкается с пилотами Mercedes, сражается с Мальдонадо и просто в задумчивости смотрит на свой не до конца собранный пилот... Одного снимка в этой галерее явно пока не хватает: Квят финиширует на подиуме – или хотя бы в первой пятерке.

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2014 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда

2014 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда
1/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
2/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
3/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
4/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2014 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
5/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничных тренировках
6/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке
7/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке
8/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. Болид Квята на стартовой решетке

2014 год. Болид Квята на стартовой решетке
9/59

Фотограф: XPB Images

2014 год. На хвосте у Жана-Эрика Верня по ходу гонки

2014 год. На хвосте у Жана-Эрика Верня по ходу гонки
10/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда

2015 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда
11/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
12/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
13/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
14/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках

2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках
15/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках

2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках
16/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
17/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
18/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках

2015 год. В боксах Red Bull на пятничных тренировках
19/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
20/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
21/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
22/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке

2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке
23/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке

2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке
24/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
25/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
26/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
27/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. На стартовой решетке перед началом гонки

2015 год. На стартовой решетке перед началом гонки
28/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки

2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки
29/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки

2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки
30/59

Фотограф: XPB Images

2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки

2015 год. Борьба с Пастором Мальдонадо по ходу гонки
31/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда

2016 год. В паддоке трассы «Интерлагос» перед началом уик-энда
32/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
33/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
34/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
35/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
36/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
37/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
38/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
39/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
40/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничных тренировках
41/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
42/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
43/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
44/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках

2016 год. В боксах Toro Rosso на пятничных тренировках
45/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
46/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
47/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. В боксах Toro Rosso на субботней тренировке

2016 год. В боксах Toro Rosso на субботней тренировке
48/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
49/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на квалификации

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на квалификации
50/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. С Льюисом Хэмилтоном на параде пилотов

2016 год. С Льюисом Хэмилтоном на параде пилотов
51/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. С Нико Росбергом на параде пилотов

2016 год. С Нико Росбергом на параде пилотов
52/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
53/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
54/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
55/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. С Карлосом Сайнсом на хвосте по ходу гонки

2016 год. С Карлосом Сайнсом на хвосте по ходу гонки
56/59

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2016 год. С Карлосом Сайнсом на хвосте по ходу гонки

2016 год. С Карлосом Сайнсом на хвосте по ходу гонки
57/59

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
58/59

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
59/59

Фотограф: XPB Images

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Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин

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