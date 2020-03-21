Квят в Бахрейне: 30 фотографий Даниила с этапов в пустыне
Даниил Квят ни разу не брал очки в Бахрейне за рулем Toro Rosso, а в Red Bull регулярно проваливал квалификации. Зато на счету пилота есть несколько дуэлей с чемпионами мира именно на трассе «Сахир». Мы отобрали лучшие кадры, чтобы вспомнить прошлые выступления россиянина в пустыне
Если бы не коронавирус, сейчас мы бы вовсю готовились к Гран При Бахрейна. Но гонки не будет – а значит, самое время вспомнить прошлые этапы Формулы 1 на «Сахире» и выступления Квята на этом автодроме.
2014 год: Квят в четверг перед Гран При Бахрейна
Фотограф: XPB Images
2014 год: на первой тренировке в пятницу
Фотограф: XPB Images
2014 год: вторая пятничная тренировка
Фотограф: XPB Images
2014 год: на тренировке утром в субботу
Фотограф: XPB Images
2014 год: Квят показал 13-е время в квалификации
Фотограф: XPB Images
2014 год: борьба с Даниэлем Риккардо в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год: обсуждение с командой перед стартом Гран При
Фотограф: XPB Images
2015 год: машину Квята толкают на пит-лейн по ходу третьей тренировки
Фотограф: XPB Images
2015 год: провальное 17-е место в квалификации
Фотограф: XPB Images
2015 год: борьба с Фернандо Алонсо в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год: Квят в итоге финишировал девятым, а Алонсо остался 11-м
Фотограф: XPB Images
2016 год: разговоры в боксах во время первой тренировки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год: блокировка колес во время первой тренировки
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год: на второй пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год: прогулка по паддоку с Дэном Риккардо в субботу
Фотограф: XPB Images
2016 год: Квят во главе группы машин в гонке
Фотограф: XPB Images
2016 год: Даниил в гонке борется с Льюисом Хэмилтоном
Фотограф: XPB Images
2017 год: в боксах во время первой тренировки в пятницу
Фотограф: LAT Images
2017 год: на второй пятничной тренировке
Фотограф: LAT Images
2017 год: после 11-го места в квалификации
Фотограф: LAT Images
2017 год: борьба с двумя пилотами Sauber в гонке
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
2017 год: оборона от Фернандо Алонсо в гонке
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2019 год: с Алексом Элбоном в четверг
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
2019 год: во время первой тренировки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: на второй тренировке
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2019 год: в караване машин во время третьей тренировки
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
2019 год: автограф-сессия перед гонкой
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
2019 год: напутствие от Хельмута Марко перед гонкой
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: в борьбе с тремя новичками (Норрисом, Элбоном и Джовинацци) в гонке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: во время гонки
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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Квят в Бахрейне: 30 фотографий Даниила с этапов в пустыне
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