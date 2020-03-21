Квят в Бахрейне: 30 фотографий Даниила с этапов в пустыне

Если бы не коронавирус, сейчас мы бы вовсю готовились к Гран При Бахрейна. Но гонки не будет – а значит, самое время вспомнить прошлые этапы Формулы 1 на «Сахире» и выступления Квята на этом автодроме.

Слайдер Список 2014 год: Квят в четверг перед Гран При Бахрейна 1 / 30 Фотограф: XPB Images 2014 год: на первой тренировке в пятницу 2 / 30 Фотограф: XPB Images 2014 год: вторая пятничная тренировка 3 / 30 Фотограф: XPB Images 2014 год: на тренировке утром в субботу 4 / 30 Фотограф: XPB Images 2014 год: Квят показал 13-е время в квалификации 5 / 30 Фотограф: XPB Images 2014 год: борьба с Даниэлем Риккардо в гонке 6 / 30 Фотограф: XPB Images 2015 год: обсуждение с командой перед стартом Гран При 7 / 30 Фотограф: XPB Images 2015 год: машину Квята толкают на пит-лейн по ходу третьей тренировки 8 / 30 Фотограф: XPB Images 2015 год: провальное 17-е место в квалификации 9 / 30 Фотограф: XPB Images 2015 год: борьба с Фернандо Алонсо в гонке 10 / 30 Фотограф: XPB Images 2015 год: Квят в итоге финишировал девятым, а Алонсо остался 11-м 11 / 30 Фотограф: XPB Images 2016 год: разговоры в боксах во время первой тренировки 12 / 30 Фотограф: Red Bull Content Pool 2016 год: блокировка колес во время первой тренировки 13 / 30 Фотограф: Red Bull Content Pool 2016 год: на второй пятничной тренировке 14 / 30 Фотограф: XPB Images 2016 год: прогулка по паддоку с Дэном Риккардо в субботу 15 / 30 Фотограф: XPB Images 2016 год: Квят во главе группы машин в гонке 16 / 30 Фотограф: XPB Images 2016 год: Даниил в гонке борется с Льюисом Хэмилтоном 17 / 30 Фотограф: XPB Images 2017 год: в боксах во время первой тренировки в пятницу 18 / 30 Фотограф: LAT Images 2017 год: на второй пятничной тренировке 19 / 30 Фотограф: LAT Images 2017 год: после 11-го места в квалификации 20 / 30 Фотограф: LAT Images 2017 год: борьба с двумя пилотами Sauber в гонке 21 / 30 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2017 год: оборона от Фернандо Алонсо в гонке 22 / 30 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images 2019 год: с Алексом Элбоном в четверг 23 / 30 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images 2019 год: во время первой тренировки 24 / 30 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images 2019 год: на второй тренировке 25 / 30 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images 2019 год: в караване машин во время третьей тренировки 26 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 2019 год: автограф-сессия перед гонкой 27 / 30 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images 2019 год: напутствие от Хельмута Марко перед гонкой 28 / 30 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images 2019 год: в борьбе с тремя новичками (Норрисом, Элбоном и Джовинацци) в гонке 29 / 30 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images 2019 год: во время гонки 30 / 30 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images