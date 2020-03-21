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Квят в Бахрейне: 30 фотографий Даниила с этапов в пустыне

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Квят в Бахрейне: 30 фотографий Даниила с этапов в пустыне
21 мар. 2020 г., 03:00

Даниил Квят ни разу не брал очки в Бахрейне за рулем Toro Rosso, а в Red Bull регулярно проваливал квалификации. Зато на счету пилота есть несколько дуэлей с чемпионами мира именно на трассе «Сахир». Мы отобрали лучшие кадры, чтобы вспомнить прошлые выступления россиянина в пустыне

Если бы не коронавирус, сейчас мы бы вовсю готовились к Гран При Бахрейна. Но гонки не будет – а значит, самое время вспомнить прошлые этапы Формулы 1 на «Сахире» и выступления Квята на этом автодроме.

Слайдер
Список

2014 год: Квят в четверг перед Гран При Бахрейна

2014 год: Квят в четверг перед Гран При Бахрейна
1/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: на первой тренировке в пятницу

2014 год: на первой тренировке в пятницу
2/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: вторая пятничная тренировка

2014 год: вторая пятничная тренировка
3/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: на тренировке утром в субботу

2014 год: на тренировке утром в субботу
4/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: Квят показал 13-е время в квалификации

2014 год: Квят показал 13-е время в квалификации
5/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: борьба с Даниэлем Риккардо в гонке

2014 год: борьба с Даниэлем Риккардо в гонке
6/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: обсуждение с командой перед стартом Гран При

2015 год: обсуждение с командой перед стартом Гран При
7/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: машину Квята толкают на пит-лейн по ходу третьей тренировки

2015 год: машину Квята толкают на пит-лейн по ходу третьей тренировки
8/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: провальное 17-е место в квалификации

2015 год: провальное 17-е место в квалификации
9/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: борьба с Фернандо Алонсо в гонке

2015 год: борьба с Фернандо Алонсо в гонке
10/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: Квят в итоге финишировал девятым, а Алонсо остался 11-м

2015 год: Квят в итоге финишировал девятым, а Алонсо остался 11-м
11/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: разговоры в боксах во время первой тренировки

2016 год: разговоры в боксах во время первой тренировки
12/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год: блокировка колес во время первой тренировки

2016 год: блокировка колес во время первой тренировки
13/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год: на второй пятничной тренировке

2016 год: на второй пятничной тренировке
14/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: прогулка по паддоку с Дэном Риккардо в субботу

2016 год: прогулка по паддоку с Дэном Риккардо в субботу
15/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: Квят во главе группы машин в гонке

2016 год: Квят во главе группы машин в гонке
16/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: Даниил в гонке борется с Льюисом Хэмилтоном

2016 год: Даниил в гонке борется с Льюисом Хэмилтоном
17/30

Фотограф: XPB Images

2017 год: в боксах во время первой тренировки в пятницу

2017 год: в боксах во время первой тренировки в пятницу
18/30

Фотограф: LAT Images

2017 год: на второй пятничной тренировке

2017 год: на второй пятничной тренировке
19/30

Фотограф: LAT Images

2017 год: после 11-го места в квалификации

2017 год: после 11-го места в квалификации
20/30

Фотограф: LAT Images

2017 год: борьба с двумя пилотами Sauber в гонке

2017 год: борьба с двумя пилотами Sauber в гонке
21/30

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2017 год: оборона от Фернандо Алонсо в гонке

2017 год: оборона от Фернандо Алонсо в гонке
22/30

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2019 год: с Алексом Элбоном в четверг

2019 год: с Алексом Элбоном в четверг
23/30

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

2019 год: во время первой тренировки

2019 год: во время первой тренировки
24/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: на второй тренировке

2019 год: на второй тренировке
25/30

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2019 год: в караване машин во время третьей тренировки

2019 год: в караване машин во время третьей тренировки
26/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2019 год: автограф-сессия перед гонкой

2019 год: автограф-сессия перед гонкой
27/30

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

2019 год: напутствие от Хельмута Марко перед гонкой

2019 год: напутствие от Хельмута Марко перед гонкой
28/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: в борьбе с тремя новичками (Норрисом, Элбоном и Джовинацци) в гонке

2019 год: в борьбе с тремя новичками (Норрисом, Элбоном и Джовинацци) в гонке
29/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: во время гонки

2019 год: во время гонки
30/30

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Сахир
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин

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Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана

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