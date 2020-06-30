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Формула 1 / Гран При Австрии / Галерея

Квят в Австрии. Лучшие фото Даниила с гонок в лесах Штирии

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Квят в Австрии. Лучшие фото Даниила с гонок в лесах Штирии
30 июн. 2020 г., 14:15

Сломавшаяся подвеска и вылет с трассы, борьба с Ферстаппеном и развернутый поперек движения болид Алонсо. В пяти Гран При Австрии россиянин не заработал ни одного очка – но скучными эти пять уик-эндов точно не были

Предыдущие пять австрийских Гран При сложились для Квята не лучшим образом. И в этой галерее подбитых и сломанных машин ощутимо больше, чем довольных лиц. Но мы бы не отказывались от пролистывания: если в это воскресенье Даниил сможет снять проклятие Шпильберга, на контрасте с невеселыми воспоминаниями эмоции от успеха будут особенно яркими.

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Слайдер
Список

2014 год. На прогулке по трассе в четверг

2014 год. На прогулке по трассе в четверг
1/45

Фотограф: XPB Images

2014 год. В падоке перед началом пятничных тренировок

2014 год. В падоке перед началом пятничных тренировок
2/45

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
3/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. На параде пилотов с Фелипе Насром (пилотом команды Sauber)

2015 год. На параде пилотов с Фелипе Насром (пилотом команды Sauber)
4/45

Фотограф: XPB Images

2014 год. На пит-лейн во время субботней тренировки

2014 год. На пит-лейн во время субботней тренировки
5/45

Фотограф: XPB Images

2014 год. Себастьян Феттель обгоняет на круг поврежденный болид Квята

2014 год. Себастьян Феттель обгоняет на круг поврежденный болид Квята
6/45

Фотограф: XPB Images

2014 год. Болид Квята после поломки подвески в гонке

2014 год. Болид Квята после поломки подвески в гонке
7/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. Во время прогулки по трассе в четверг

2015 год. Во время прогулки по трассе в четверг
8/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
9/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
10/45

Фотограф: XPB Images

В боксах Red Bull Racing по ходу пятничной тренировки

В боксах Red Bull Racing по ходу пятничной тренировки
11/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
12/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки

2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки
13/45

Фотограф: XPB Images

2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки

2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки
14/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. На пресс-конференции в четверг

2016 год. На пресс-конференции в четверг
15/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. На пресс-конференции в четверг

2016 год. На пресс-конференции в четверг
16/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
17/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. В паддоке по ходу пятничных тренировок

2016 год. В паддоке по ходу пятничных тренировок
18/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
19/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. В паддоке по окончании субботней тренировки

2016 год. В паддоке по окончании субботней тренировки
20/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации

2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации
21/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации

2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации
22/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. Болид, разбитый после поломки подвески в квалификации

2016 год. Болид, разбитый после поломки подвески в квалификации
23/45

Фотограф: XPB Images

2016 год. Эвакуация разбитого болида

2016 год. Эвакуация разбитого болида
24/45

Фотограф: XPB Images

2017 год. На встрече с болельщиками

2017 год. На встрече с болельщиками
25/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. С Карлосом Сайнсом на встрече с болельщиками

2017 год. С Карлосом Сайнсом на встрече с болельщиками
26/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. Разворот на пятничной тренировке (Ромен Грожан, чей Haas попал в кадр, проколол колесо на поребрике без участия Даниила)

2017 год. Разворот на пятничной тренировке (Ромен Грожан, чей Haas попал в кадр, проколол колесо на поребрике без участия Даниила)
27/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. В боксах по ходу субботних тренировок

2017 год. В боксах по ходу субботних тренировок
28/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на субботней тренировке

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на субботней тренировке
29/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации
30/45

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки

2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки
31/45

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки

2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки
32/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки

2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки
33/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
34/45

Фотограф: Sutton Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
35/45

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2018 год. В паддоке гонки в роли пилота по развитию Ferrari

2018 год. В паддоке гонки в роли пилота по развитию Ferrari
36/45

Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images

2019 год. На прогулке по трассе в четверг

2019 год. На прогулке по трассе в четверг
37/45

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2019 год. В паддоке в четверг

2019 год. В паддоке в четверг
38/45

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке

2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке
39/45

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2019 год. В боксах по ходу пятничных тренировок

2019 год. В боксах по ходу пятничных тренировок
40/45

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке

2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке
41/45

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке

2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке
42/45

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2019 год. Перед стартом гонки

2019 год. Перед стартом гонки
43/45

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей и Алексом Элбоном по ходу гонки

2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей и Алексом Элбоном по ходу гонки
44/45

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей по ходу гонки

2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей по ходу гонки
45/45

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

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В основной галерее мы не стали особо смаковать аварию на квалификации в 2016 год. Но полтора десятка снимков этого инцидента из нашей фотобазы никуда не делись. Поэтому публикуем их все отдельной галереей.

Слайдер
Список

Момент вылета с трассы

Момент вылета с трассы
1/14

Фотограф: XPB Images

Момент вылета с трассы

Момент вылета с трассы
2/14

Фотограф: XPB Images

Момент вылета с трассы

Момент вылета с трассы
3/14

Фотограф: XPB Images

Момент вылета с трассы

Момент вылета с трассы
4/14

Фотограф: XPB Images

Момент вылета с трассы

Момент вылета с трассы
5/14

Фотограф: XPB Images

Разбитый автомобиль на обочине трассы

Разбитый автомобиль на обочине трассы
6/14

Фотограф: XPB Images

Разбитый автомобиль на обочине трассы

Разбитый автомобиль на обочине трассы
7/14

Фотограф: XPB Images

Даниил покидает разбитый автомобиль

Даниил покидает разбитый автомобиль
8/14

Фотограф: XPB Images

Даниил покидает место инцидента

Даниил покидает место инцидента
9/14

Фотограф: XPB Images

Даниил покидает место инцидента

Даниил покидает место инцидента
10/14

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Даниил покидает место инцидента

Даниил покидает место инцидента
11/14

Фотограф: XPB Images

Эвакуация разбитого болида

Эвакуация разбитого болида
12/14

Фотограф: XPB Images

Эвакуация разбитого болида

Эвакуация разбитого болида
13/14

Фотограф: XPB Images

Разбитый болид на пит-лейне

Разбитый болид на пит-лейне
14/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

 

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Серия Формула 1
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