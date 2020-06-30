Квят в Австрии. Лучшие фото Даниила с гонок в лесах Штирии
Сломавшаяся подвеска и вылет с трассы, борьба с Ферстаппеном и развернутый поперек движения болид Алонсо. В пяти Гран При Австрии россиянин не заработал ни одного очка – но скучными эти пять уик-эндов точно не были
Предыдущие пять австрийских Гран При сложились для Квята не лучшим образом. И в этой галерее подбитых и сломанных машин ощутимо больше, чем довольных лиц. Но мы бы не отказывались от пролистывания: если в это воскресенье Даниил сможет снять проклятие Шпильберга, на контрасте с невеселыми воспоминаниями эмоции от успеха будут особенно яркими.
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2014 год. На прогулке по трассе в четверг
Фотограф: XPB Images
2014 год. В падоке перед началом пятничных тренировок
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. На параде пилотов с Фелипе Насром (пилотом команды Sauber)
Фотограф: XPB Images
2014 год. На пит-лейн во время субботней тренировки
Фотограф: XPB Images
2014 год. Себастьян Феттель обгоняет на круг поврежденный болид Квята
Фотограф: XPB Images
2014 год. Болид Квята после поломки подвески в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год. Во время прогулки по трассе в четверг
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
В боксах Red Bull Racing по ходу пятничной тренировки
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
Фотограф: XPB Images
2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки
Фотограф: XPB Images
2016 год. На пресс-конференции в четверг
Фотограф: XPB Images
2016 год. На пресс-конференции в четверг
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год. В паддоке по ходу пятничных тренировок
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год. В паддоке по окончании субботней тренировки
Фотограф: XPB Images
2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации
Фотограф: XPB Images
2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации
Фотограф: XPB Images
2016 год. Болид, разбитый после поломки подвески в квалификации
Фотограф: XPB Images
2016 год. Эвакуация разбитого болида
Фотограф: XPB Images
2017 год. На встрече с болельщиками
Фотограф: Sutton Images
2017 год. С Карлосом Сайнсом на встрече с болельщиками
Фотограф: Sutton Images
2017 год. Разворот на пятничной тренировке (Ромен Грожан, чей Haas попал в кадр, проколол колесо на поребрике без участия Даниила)
Фотограф: Sutton Images
2017 год. В боксах по ходу субботних тренировок
Фотограф: Sutton Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на субботней тренировке
Фотограф: Sutton Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки
Фотограф: Sutton Images
2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки
Фотограф: Sutton Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
Фотограф: Sutton Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2018 год. В паддоке гонки в роли пилота по развитию Ferrari
Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images
2019 год. На прогулке по трассе в четверг
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
2019 год. В паддоке в четверг
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
2019 год. В боксах по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2019 год. Перед стартом гонки
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей и Алексом Элбоном по ходу гонки
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей по ходу гонки
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
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В основной галерее мы не стали особо смаковать аварию на квалификации в 2016 год. Но полтора десятка снимков этого инцидента из нашей фотобазы никуда не делись. Поэтому публикуем их все отдельной галереей.
Момент вылета с трассы
Фотограф: XPB Images
Момент вылета с трассы
Фотограф: XPB Images
Момент вылета с трассы
Фотограф: XPB Images
Момент вылета с трассы
Фотограф: XPB Images
Момент вылета с трассы
Фотограф: XPB Images
Разбитый автомобиль на обочине трассы
Фотограф: XPB Images
Разбитый автомобиль на обочине трассы
Фотограф: XPB Images
Даниил покидает разбитый автомобиль
Фотограф: XPB Images
Даниил покидает место инцидента
Фотограф: XPB Images
Даниил покидает место инцидента
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Даниил покидает место инцидента
Фотограф: XPB Images
Эвакуация разбитого болида
Фотограф: XPB Images
Эвакуация разбитого болида
Фотограф: XPB Images
Разбитый болид на пит-лейне
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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