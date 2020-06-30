Квят в Австрии. Лучшие фото Даниила с гонок в лесах Штирии

Предыдущие пять австрийских Гран При сложились для Квята не лучшим образом. И в этой галерее подбитых и сломанных машин ощутимо больше, чем довольных лиц. Но мы бы не отказывались от пролистывания: если в это воскресенье Даниил сможет снять проклятие Шпильберга, на контрасте с невеселыми воспоминаниями эмоции от успеха будут особенно яркими.

Слайдер Список 2014 год. На прогулке по трассе в четверг 1 / 45 Фотограф: XPB Images 2014 год. В падоке перед началом пятничных тренировок 2 / 45 Фотограф: XPB Images 2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке 3 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. На параде пилотов с Фелипе Насром (пилотом команды Sauber) 4 / 45 Фотограф: XPB Images 2014 год. На пит-лейн во время субботней тренировки 5 / 45 Фотограф: XPB Images 2014 год. Себастьян Феттель обгоняет на круг поврежденный болид Квята 6 / 45 Фотограф: XPB Images 2014 год. Болид Квята после поломки подвески в гонке 7 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. Во время прогулки по трассе в четверг 8 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке 9 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке 10 / 45 Фотограф: XPB Images В боксах Red Bull Racing по ходу пятничной тренировки 11 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации 12 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки 13 / 45 Фотограф: XPB Images 2015 год. В борьбе с Максом Ферстаппеном по ходу гонки 14 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. На пресс-конференции в четверг 15 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. На пресс-конференции в четверг 16 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке 17 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. В паддоке по ходу пятничных тренировок 18 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на субботней тренировке 19 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. В паддоке по окончании субботней тренировки 20 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации 21 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. Вылет после поломки подвески в квалификации 22 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. Болид, разбитый после поломки подвески в квалификации 23 / 45 Фотограф: XPB Images 2016 год. Эвакуация разбитого болида 24 / 45 Фотограф: XPB Images 2017 год. На встрече с болельщиками 25 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. С Карлосом Сайнсом на встрече с болельщиками 26 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. Разворот на пятничной тренировке (Ромен Грожан, чей Haas попал в кадр, проколол колесо на поребрике без участия Даниила) 27 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. В боксах по ходу субботних тренировок 28 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на субботней тренировке 29 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации 30 / 45 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images 2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки 31 / 45 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images 2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки 32 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. После столкновения с Фернандо Алонсо на старте гонки 33 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки 34 / 45 Фотограф: Sutton Images 2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки 35 / 45 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images 2018 год. В паддоке гонки в роли пилота по развитию Ferrari 36 / 45 Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images 2019 год. На прогулке по трассе в четверг 37 / 45 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2019 год. В паддоке в четверг 38 / 45 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images 2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке 39 / 45 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2019 год. В боксах по ходу пятничных тренировок 40 / 45 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images 2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке 41 / 45 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images 2019 год. За рулем болида Toro Rosso STR14 на пятничной тренировке 42 / 45 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images 2019 год. Перед стартом гонки 43 / 45 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images 2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей и Алексом Элбоном по ходу гонки 44 / 45 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2019 год. В борьбе с Робертом Кубицей по ходу гонки 45 / 45 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

В основной галерее мы не стали особо смаковать аварию на квалификации в 2016 год. Но полтора десятка снимков этого инцидента из нашей фотобазы никуда не делись. Поэтому публикуем их все отдельной галереей.