Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
09 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
197 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
246 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австралии / Самое интересное

Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне

Поделились
Комментарии
Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне
Автор:
, редактор
10 мар. 2020 г., 18:05

На Гран При Австралии Даниил Квят ни разу не финишировал вне первой десятки. Зато дважды россиянин не смог даже стартовать. В пяти гонках он набрал всего четыре очка, и каждый раз это происходило в составе Toro Rosso. Болид Red Bull под управлением Квята дважды отказывал прямо на круге прогрева В преддверии шестого мельбурнского этапа в карьере Квята, мы вспомнили самые яркие кадры с его участием за пять предыдущих попыток.

Слайдер
Список

2014 год: первая в карьере тренировка в качестве боевого пилота Формулы 1

2014 год: первая в карьере тренировка в качестве боевого пилота Формулы 1
1/30

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

2014 год: вторая пятничная тренировка

2014 год: вторая пятничная тренировка
2/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: беседа с Хельмутом Марко в субботу

2014 год: беседа с Хельмутом Марко в субботу
3/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: субботняя тренировка

2014 год: субботняя тренировка
4/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: поздравления от инженера после восьмого места в первой квалификации в карьере

2014 год: поздравления от инженера после восьмого места в первой квалификации в карьере
5/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: перед дебютной гонкой

2014 год: перед дебютной гонкой
6/30

Фотограф: XPB Images

2014 год: борьба с напарником Жаном-Эриком Вернем в гонке. Француз финишировал восьмым, Квят стал девятым

2014 год: борьба с напарником Жаном-Эриком Вернем в гонке. Француз финишировал восьмым, Квят стал девятым
7/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: боевой дебют за рулем Red Bull

2015 год: боевой дебют за рулем Red Bull
8/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: первая пятничная тренировка в новой команде

2015 год: первая пятничная тренировка в новой команде
9/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: на второй тренировке

2015 год: на второй тренировке
10/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: субботняя тренировка в составе Red Bull

2015 год: субботняя тренировка в составе Red Bull
11/30

Фотограф: XPB Images

2015 год: неудачная квалификация – 13-е место

2015 год: неудачная квалификация – 13-е место
12/30

2015 год: Квят сходит на круге прогрева из-за поломки коробки передач

2015 год: Квят сходит на круге прогрева из-за поломки коробки передач
13/30

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2017 год: подготовка к первой тренировке

2017 год: подготовка к первой тренировке
14/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2017 год: на второй тренировке

2017 год: на второй тренировке
15/30

Фотограф: XPB Images

2016 год: на третьей тренировке

2016 год: на третьей тренировке
16/30

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2016 год: вновь сход на круге прогрева. На этот раз из-за проблем с электрикой

2016 год: вновь сход на круге прогрева. На этот раз из-за проблем с электрикой
17/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2017 год: с напарником Карлосом Сайнсом в четверг перед гонкой

2017 год: с напарником Карлосом Сайнсом в четверг перед гонкой
18/30

Фотограф: XPB Images

2017 год: на первой тренировке

2017 год: на первой тренировке
19/30

Фотограф: LAT Images

2017 год: перед второй тренировкой

2017 год: перед второй тренировкой
20/30

Фотограф: XPB Images

2017 год: Квят показывает девятое время в квалификации

2017 год: Квят показывает девятое время в квалификации
21/30

Фотограф: LAT Images

2017 год: перед стартом гонки возникли проблемы с огнетушителем

2017 год: перед стартом гонки возникли проблемы с огнетушителем
22/30

Фотограф: Джон Нобл

2017 год: в плотной борьбе с Карлосом Сайнсом на старте гонки

2017 год: в плотной борьбе с Карлосом Сайнсом на старте гонки
23/30

Фотограф: LAT Images

2017 год: в попытке оторваться от Серхио Переса

2017 год: в попытке оторваться от Серхио Переса
24/30

Фотограф: LAT Images

2019 год: первая тренировка после возвращения в Ф1

2019 год: первая тренировка после возвращения в Ф1
25/30

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2019 год: на пятничной тренировке

2019 год: на пятничной тренировке
26/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: пит-стоп на субботней тренировке

2019 год: пит-стоп на субботней тренировке
27/30

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2019 год: подготовка к гонке

2019 год: подготовка к гонке
28/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2019 год: борьба с Лэнсом Строллом на старте

2019 год: борьба с Лэнсом Строллом на старте
29/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2019 год: Квят опередил Пьера Гасли на финише и стал десятым.

2019 год: Квят опередил Пьера Гасли на финише и стал десятым.
30/30

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Читайте также:

Следующая новость
В Мельбурне нашли коронавирус

Предыдущая новость

В Мельбурне нашли коронавирус
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Альберт-Парк
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

9 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
2 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
вт 10 мар.
пт 13 мар.
Вторая тренировка
вт 10 мар.
пт 13 мар.
Третья тренировка
вт 10 мар.
сб 14 мар.
Квалификация
вт 10 мар.
сб 14 мар.
Гонка
вт 10 мар.
вс 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes

2
Формула 1

Чего ждать от Квята в Австралии? Он всегда берет очки, если доезжает до старта

3
Формула 1

Самая дорогая компания во вселенной стала спонсором Формулы 1

4
Формула 1

Red Bull опротестует DAS на болидах Mercedes после гонки в Мельбурне

5
Формула 1

В Мельбурне нашли коронавирус

Последние видео

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно 01:34
Формула 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1 01:10
Формула 1

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху 00:45
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Самое важное:

Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне
F1

Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне

В Мельбурне нашли коронавирус
F1

В Мельбурне нашли коронавирус

Red Bull опротестует DAS на болидах Mercedes после гонки в Мельбурне
F1

Red Bull опротестует DAS на болидах Mercedes после гонки в Мельбурне

Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes
F1

Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes

Марко о коронавирусе: Это просто простуда
F1

Марко о коронавирусе: Это просто простуда

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.