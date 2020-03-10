Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне
На Гран При Австралии Даниил Квят ни разу не финишировал вне первой десятки. Зато дважды россиянин не смог даже стартовать. В пяти гонках он набрал всего четыре очка, и каждый раз это происходило в составе Toro Rosso. Болид Red Bull под управлением Квята дважды отказывал прямо на круге прогрева В преддверии шестого мельбурнского этапа в карьере Квята, мы вспомнили самые яркие кадры с его участием за пять предыдущих попыток.
2014 год: первая в карьере тренировка в качестве боевого пилота Формулы 1
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
2014 год: вторая пятничная тренировка
Фотограф: XPB Images
2014 год: беседа с Хельмутом Марко в субботу
Фотограф: XPB Images
2014 год: субботняя тренировка
Фотограф: XPB Images
2014 год: поздравления от инженера после восьмого места в первой квалификации в карьере
Фотограф: XPB Images
2014 год: перед дебютной гонкой
Фотограф: XPB Images
2014 год: борьба с напарником Жаном-Эриком Вернем в гонке. Француз финишировал восьмым, Квят стал девятым
Фотограф: XPB Images
2015 год: боевой дебют за рулем Red Bull
Фотограф: XPB Images
2015 год: первая пятничная тренировка в новой команде
Фотограф: XPB Images
2015 год: на второй тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год: субботняя тренировка в составе Red Bull
Фотограф: XPB Images
2015 год: неудачная квалификация – 13-е место
2015 год: Квят сходит на круге прогрева из-за поломки коробки передач
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
2017 год: подготовка к первой тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2017 год: на второй тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год: на третьей тренировке
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
2016 год: вновь сход на круге прогрева. На этот раз из-за проблем с электрикой
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2017 год: с напарником Карлосом Сайнсом в четверг перед гонкой
Фотограф: XPB Images
2017 год: на первой тренировке
Фотограф: LAT Images
2017 год: перед второй тренировкой
Фотограф: XPB Images
2017 год: Квят показывает девятое время в квалификации
Фотограф: LAT Images
2017 год: перед стартом гонки возникли проблемы с огнетушителем
Фотограф: Джон Нобл
2017 год: в плотной борьбе с Карлосом Сайнсом на старте гонки
Фотограф: LAT Images
2017 год: в попытке оторваться от Серхио Переса
Фотограф: LAT Images
2019 год: первая тренировка после возвращения в Ф1
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2019 год: на пятничной тренировке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: пит-стоп на субботней тренировке
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
2019 год: подготовка к гонке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2019 год: борьба с Лэнсом Строллом на старте
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
2019 год: Квят опередил Пьера Гасли на финише и стал десятым.
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят в Австралии: 30 фотографий Даниила с этапов Формулы 1 в Мельбурне
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