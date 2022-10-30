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Даниэль Риккардо в следующем году почти наверняка окажется без места на стартовой решетке. McLaren расторгла контракт с австралийцем, а свободных кокпитов в других командах почти не осталось – да и там, где еще не объявили свои полные составы на сезон-2023, уже не рассматривают кандидатуру Даниэля.

Сам он уже говорил, что готов согласиться на роль резервного пилота – с целью вернуться в гонки в 2024 году. Тем не менее, конкретики по этому поводу пока нет.

О чем можно говорить более уверенно – так это о том, что Риккардо не рассматривает для себя вариант с выступлением в одном из американских чемпионатов. В одном из интервью, опубликованных перед началом Гран При Мексики Даниэль заявил, что традиционные для заокеанских гонок овалы пугают его – и поэтому о переезде за океан гонщик не думает. По крайней мере в краткосрочной перспективе.

В субботу после квалификации на автодроме имени братьев Родригес австралийцу пришлось вернуться к обсуждению темы. На традиционном брифинге McLaren еще раз подумать о возможности выступлений в США Риккардо предложила корреспондент Associated Press Дженна Фрейер.

«Даниэль, прости американского журналиста за повторение вопроса, который тебе задают каждую неделю, – сказала она, получив микрофон. – Как человек, который наблюдал за тем, как страна прониклась любовью к [Ромену] Грожану – заслужить это, надо сказать, не так и просто – позволь еще раз спросить: почему ты не хочешь гоняться в США? Пропускай овалы, к черту их. Делай так, как делал Кими – выступай только на трассах, которые тебе нравятся. Тебя обожают в Америке. Почему просто не попробовать?»

Риккардо не стал отказываться от переезда в США в будущем, однако отметил, что пока полностью сосредоточен на Ф1.

«Правда в том, что я не могу исключить такой вариант, – сказал он. – Так что я не говорю решительного "нет". По поводу овалов – наверное, я ближе к тому, чтобы полностью исключить для себя этот вариант. Но дорожные трассы – в NASCAR или чем-то подобном – я бы не стал полностью отвергать.

Я знаю, что я не становлюсь моложе, но все равно скажу, что пока рано. Реальность такова, что я по-прежнему фокусируюсь на Ф1, на том, чтобы здесь остаться. Да, похоже, в следующем году у меня будет много свободного времени, но я пока просто не готов к тому, чтобы начать исследовать другие варианты продолжения карьеры.

Не поймите меня неправильно. Это было бы круто. Вся эта история с переездом в Америку и так далее – я не сомневаюсь, что мне там очень понравилось бы. Но я все еще не уверен. В этом паддоке [в Формуле 1], я чувствую себя самым "американским" пилотом. Но если я приеду в паддок NASCAR, то там буду самым "не американским"!».

На последнюю ремарку Фрейер возразила, что даже Даниил Квят не испытывает трудностей с адаптацией на американской гоночной сцене – на это Риккардо со смехом ответил: «Ну Квят-то уже настоящий американец! В любом случае, спасибо за ваши слова, мне приятно это слышать».