Гран При Италии начался с преимуществом Mercedes – пилоты чемпионской команды вновь уехали от всех остальных практически на секунду. Валттери Боттас, проехав круг за 1:20.703, возглавил протокол, лидер сезона Льюис Хэмилтон уступил напарнику 0,245.

Макс Ферстаппен из Red Bull, который в нынешнем сезоне является главным соперником Mercedes, улетел с трассы на выходе из «Аскари» и повредил переднюю часть машины. Ему удалось задним ходом выбраться из гравия, но судьи успели вывесить красные флаги.

После 20-минутного ремонта машины голландец вернулся на трассу, но остался в протоколе только пятым.

Автором третьего времени в итоге стал его партнер по команде Алекс Элбон (+0,797), а четвертый результат показал Даниил Квят (+0,852). Примечательно, что из квартета лидеров только россиянин проехал свой быстрейший круг на более жестких сликах Medium. Кроме того, он преодолел по ходу тренировки больше всех кругов – 31.

Пьер Гасли подтвердил скорость AlphaTauri, став шестым. Правда, на последних минутах француз улетел в гравий в «Рожде».

Серхио Перес из Racing Point и Ландо Норрис из McLaren показали одинаковое время, став седьмым и восьмым, в десятку также вошли Даниэль Риккардо и автор лучшего времени на первом секторе Карлос Сайнс.

Пилоты Ferrari на домашней трассе отстали от лидеров на секунду с лишним. Причем Шарль Леклер показал 11-е время, а Себастьян Феттель и вовсе остался 19-м.

Многие гонщики добились своего лучшего времени на сликах Medium, а Лэнс Стролл и вовсе сделал это на самом жестком составе Hard.

Кевин Магнуссен потерял часть сессии из-за проблем в системе охлаждения его Haas, заменявший за рулем Williams Джорджа Расселла тест-пилот Рой Ниссани стал 18-м по скорости, опередив Феттеля.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию первой тренировки Гран При Италии.

Результаты первой тренировки Гран При Италии