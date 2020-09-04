Квят уступил лишь дуэту Mercedes и Элбону по итогам первой тренировки в Монце
Валттери Боттас показал лучшее время в утренней пятничной сессии, ни один из пилотов Ferrari не попал в десятку
Гран При Италии начался с преимуществом Mercedes – пилоты чемпионской команды вновь уехали от всех остальных практически на секунду. Валттери Боттас, проехав круг за 1:20.703, возглавил протокол, лидер сезона Льюис Хэмилтон уступил напарнику 0,245.
Макс Ферстаппен из Red Bull, который в нынешнем сезоне является главным соперником Mercedes, улетел с трассы на выходе из «Аскари» и повредил переднюю часть машины. Ему удалось задним ходом выбраться из гравия, но судьи успели вывесить красные флаги.
После 20-минутного ремонта машины голландец вернулся на трассу, но остался в протоколе только пятым.
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Автором третьего времени в итоге стал его партнер по команде Алекс Элбон (+0,797), а четвертый результат показал Даниил Квят (+0,852). Примечательно, что из квартета лидеров только россиянин проехал свой быстрейший круг на более жестких сликах Medium. Кроме того, он преодолел по ходу тренировки больше всех кругов – 31.
Пьер Гасли подтвердил скорость AlphaTauri, став шестым. Правда, на последних минутах француз улетел в гравий в «Рожде».
Серхио Перес из Racing Point и Ландо Норрис из McLaren показали одинаковое время, став седьмым и восьмым, в десятку также вошли Даниэль Риккардо и автор лучшего времени на первом секторе Карлос Сайнс.
Пилоты Ferrari на домашней трассе отстали от лидеров на секунду с лишним. Причем Шарль Леклер показал 11-е время, а Себастьян Феттель и вовсе остался 19-м.
Многие гонщики добились своего лучшего времени на сликах Medium, а Лэнс Стролл и вовсе сделал это на самом жестком составе Hard.
Кевин Магнуссен потерял часть сессии из-за проблем в системе охлаждения его Haas, заменявший за рулем Williams Джорджа Расселла тест-пилот Рой Ниссани стал 18-м по скорости, опередив Феттеля.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию первой тренировки Гран При Италии.
Результаты первой тренировки Гран При Италии
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'20.703
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'20.948
|0.245
|0.245
|3
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|30
|1'21.500
|0.797
|0.552
|4
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|31
|1'21.555
|0.852
|0.055
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|22
|1'21.641
|0.938
|0.086
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|27
|1'21.667
|0.964
|0.026
|7
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|25
|1'21.747
|1.044
|0.080
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|29
|1'21.747
|1.044
|0.000
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|22
|1'21.789
|1.086
|0.042
|10
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|27
|1'21.821
|1.118
|0.032
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'21.904
|1.201
|0.083
|12
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|28
|1'21.984
|1.281
|0.080
|13
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|21
|1'22.131
|1.428
|0.147
|14
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|20
|1'22.409
|1.706
|0.278
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|19
|1'22.422
|1.719
|0.013
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'22.552
|1.849
|0.130
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'22.619
|1.916
|0.067
|18
|Рой Ниссани
|Williams
|Mercedes
|25
|1'22.826
|2.123
|0.207
|19
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'22.988
|2.285
|0.162
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|22
|1'23.120
|2.417
|0.132
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Александр Кабановский