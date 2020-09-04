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Формула 1 / Гран При Италии / Отчет о тренировке

Квят уступил лишь дуэту Mercedes и Элбону по итогам первой тренировки в Монце

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Квят уступил лишь дуэту Mercedes и Элбону по итогам первой тренировки в Монце
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, Ответственный редактор

Валттери Боттас показал лучшее время в утренней пятничной сессии, ни один из пилотов Ferrari не попал в десятку

Гран При Италии начался с преимуществом Mercedes – пилоты чемпионской команды вновь уехали от всех остальных практически на секунду. Валттери Боттас,  проехав круг за 1:20.703, возглавил протокол, лидер сезона Льюис Хэмилтон уступил напарнику 0,245. 

Макс Ферстаппен из Red Bull, который в нынешнем сезоне является главным соперником Mercedes, улетел с трассы на выходе из «Аскари» и повредил переднюю часть машины. Ему удалось задним ходом выбраться из гравия, но судьи успели вывесить красные флаги. 

После 20-минутного ремонта машины голландец вернулся на трассу, но остался в протоколе только пятым. 

 

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Автором третьего времени в итоге стал его партнер по команде Алекс Элбон (+0,797), а четвертый результат показал Даниил Квят (+0,852). Примечательно, что из квартета лидеров только россиянин проехал свой быстрейший круг на более жестких сликах Medium. Кроме того, он преодолел по ходу тренировки больше всех кругов – 31.

Пьер Гасли подтвердил скорость AlphaTauri, став шестым. Правда, на последних минутах француз улетел в гравий в «Рожде».

 

Серхио Перес из Racing Point и Ландо Норрис из McLaren показали одинаковое время, став седьмым и восьмым, в десятку также вошли Даниэль Риккардо и автор лучшего времени на первом секторе Карлос Сайнс. 

Пилоты Ferrari на домашней трассе отстали от лидеров на секунду с лишним. Причем Шарль Леклер показал 11-е время, а Себастьян Феттель и вовсе остался 19-м.

Многие гонщики добились своего лучшего времени на сликах Medium, а Лэнс Стролл и вовсе сделал это на самом жестком составе Hard. 

Кевин Магнуссен потерял часть сессии из-за проблем в системе охлаждения его Haas, заменявший за рулем Williams Джорджа Расселла тест-пилот Рой Ниссани стал 18-м по скорости, опередив Феттеля.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию первой тренировки Гран При Италии.

Результаты первой тренировки Гран При Италии

Поз. Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 28 1'20.703    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'20.948 0.245 0.245
3 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 30 1'21.500 0.797 0.552
4 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 31 1'21.555 0.852 0.055
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 22 1'21.641 0.938 0.086
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 27 1'21.667 0.964 0.026
7 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 25 1'21.747 1.044 0.080
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 29 1'21.747 1.044 0.000
9 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 22 1'21.789 1.086 0.042
10 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 27 1'21.821 1.118 0.032
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25 1'21.904 1.201 0.083
12 France Эстебан Окон Renault Renault 28 1'21.984 1.281 0.080
13 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 21 1'22.131 1.428 0.147
14 France Ромен Грожан Haas Ferrari 20 1'22.409 1.706 0.278
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 19 1'22.422 1.719 0.013
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 24 1'22.552 1.849 0.130
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 27 1'22.619 1.916 0.067
18 Israel Рой Ниссани Williams Mercedes 25 1'22.826 2.123 0.207
19 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 24 1'22.988 2.285 0.162
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 22 1'23.120 2.417 0.132

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Александр Кабановский

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