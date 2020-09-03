Квят: У нас есть все, чтобы добиваться результатов

После семи этапов на счету Даниила Квята всего два очка – за два финиша на десятой позиции. Его напарник Пьер Гасли пробивался в заветную зону четыре раза и набрал уже 18 баллов. При этом француз ведет и квалификационном противостоянии с россиянином. Квят впервые смог опередить напарника лишь на прошлом этапе в Спа.

«Возможно, я не задумывался об этом слишком сильно, – сказал Даниил в ходе пресс-конференции в Монце, – но кажется мы сделали правильные шаги в квалификации. Я думаю, у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы зарабатывать большие очки, и я убежден, что мы сможем сложить все их воедино.

Я думаю, мы скоро начнем зарабатывать хорошие результаты, как это делала сторона гаража Пьера в последнее время. Он проделал очень сильную работу. И я думаю, что мы вскоре сможем к нему присоединиться».

Он добавил: «Я доволен командой вокруг меня, тем как мы работаем вместе. Порой у вас случаются сложные моменты, но нужно просто оставаться спокойным и продолжать работать вместе, чтобы улучшить выступления. Я уверен, что мы находимся на верном пути».