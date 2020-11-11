Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Даниил Квят, скорее всего, лишится места в AlphaTauri в конце сезона. Предполагается, что россиянина заменит пилот Формулы 2 Юки Цунода, и решение уже принято. Тем не менее, Квят не намерен расслабляться в оставшихся гонках текущего сезона.

«У меня нет иллюзий: ситуация сложная и шансы не велики, – сказал Квят. – У Red Bull есть программа развития пилотов, которая должна работать, гонщики должны получать продвижение. Это всегда было так и не вижу причин, чтобы систему поменяли из-за меня. Но у меня есть шанс выступить в оставшихся гонках.

Последняя гонка была восхитительна, это всегда прибавляет позитива. Важно стараться до самого последнего момента. Это про тебя запомнят, это будет играть тебе на руку. К тому же, никто не знает, что может случиться внутри Red Bull».

Квят надеется помочь AlphaTauri и старается не думать о грядущем увольнении: «Я знаю, шансы того, что меня не будет в Ф1 в следующем году, велики. Но я не думал об этом в Имоле и добился хорошего результата.

Я думаю лишь о том, как добиваться лучшего для себя и команды. К тому же, у нас еще есть шанс подняться выше в Кубке конструкторов».

В качестве примера Квят использует Нико Хюлькенберга, который потерял место в Ф1 в прошлом году, но в этом сезоне провел три гонки и считается кандидатом на место в Red Bull:

«Это хороший пример. Тем более, что во времена пандемии никогда не знаешь, что может случиться. Важно всегда быть готовым и оставлять в командах хорошую память о себе. Надо всегда атаковать.

Я и так всегда это делаю, но в этом году даже больше. Даже несмотря на все слухи, я приезжаю на каждый этап и команда знает, что я сделаю свое дело. Может, на кого-то ситуация бы повлияла сильнее, но не на меня. Я сильно прибавил в этом плане в сравнении с прошлым. Раньше я сильно поддавался такому влиянию, а сейчас совсем нет».