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Квят сыграл на электрогитаре в прямом эфире. Его и спеть попросили!

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Квят сыграл на электрогитаре в прямом эфире. Его и спеть попросили!
Автор:
, редактор
23 апр. 2020 г., 15:25

Российский гонщик зажег классическими рок-композициями

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят стал участником очередного выпуска подкаста Vodcast канала Sky Sports. Квят был гостем программы вместе с напарником по команде Пьером Гасли. 

В ходе обсуждения ведущие вспомнили об игре Квята на гитаре и попросили его исполнить что-нибудь «тяжелое». Россиянин в ответ исполнил культовые композиции Deep Purple и Оззи Осборна. Также он сыграл отрывок из песен Metallica и Green Day.

После этого ведущий предложил Квяту спеть. Даниил отказался, предложив роль певца Гасли. «Ты же поешь, я помню, в том году ты пару раз пел», – парировал француз. «Да, но тогда на гитаре играл наш инженер. А петь и играть одновременно тяжело», – ответил россиянин. 

 

Отрезок с игрой Квята на гитаре начинается на отметке 8:30. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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