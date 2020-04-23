Квят сыграл на электрогитаре в прямом эфире. Его и спеть попросили!
Российский гонщик зажег классическими рок-композициями
Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят стал участником очередного выпуска подкаста Vodcast канала Sky Sports. Квят был гостем программы вместе с напарником по команде Пьером Гасли.
В ходе обсуждения ведущие вспомнили об игре Квята на гитаре и попросили его исполнить что-нибудь «тяжелое». Россиянин в ответ исполнил культовые композиции Deep Purple и Оззи Осборна. Также он сыграл отрывок из песен Metallica и Green Day.
После этого ведущий предложил Квяту спеть. Даниил отказался, предложив роль певца Гасли. «Ты же поешь, я помню, в том году ты пару раз пел», – парировал француз. «Да, но тогда на гитаре играл наш инженер. А петь и играть одновременно тяжело», – ответил россиянин.
Отрезок с игрой Квята на гитаре начинается на отметке 8:30.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят сыграл на электрогитаре в прямом эфире. Его и спеть попросили!
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