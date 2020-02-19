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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Квят: Сразу почувствовал себя в этой машине как дома

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Квят: Сразу почувствовал себя в этой машине как дома
Автор:
19 февр. 2020 г., 17:40

Российский пилот AlphaTauri подвел итоги первого тестового дня в Барселоне.

По итогам сессии Даниил Квят показал пятое время, уступив только двум пилотам Mercedes, Серхио Пересу из Racing Point и Максу Ферстаппену. Россиянин проехал 115 кругов и остался доволен первыми впечатлениями от машины.

«Я думаю, это был достаточно успешный день, – сказал он журналистам сразу после окончания сессии. – Мы не обнаружили никаких проблем, проехали большую дистанцию, и я сразу почувствовал себя в машине как дома.

Мы провели кое-какие измерения утром – обычные рутинные проверки, которые чуть замедлили нас, но это было важно для команды. Затем, когда эта часть программы осталась позади, мы смогли проехать несколько очень хороших кругов и уже начали понимать эту машину чуть лучше, работать над настройками.

Это был чистый день, меня ничего не тревожило. Но при этом, конечно, все равно надо понимать, что мы только разгоняемся, все еще подбираемся к пределу. Это нормально, ведь это всего лишь первый день тестов. Как я и сказал, для первого дня – насколько я помню – это достаточно неплохо.

Вы всегда начинаете тесты с машиной, которая ведет себя не совсем идеально, а потом по ходу дня экспериментируете. Это тоже нормально. Здесь мы можем себе позволить чуть больше, чем в ходе гоночного уик-энда. Шаг за шагом машина становилась все лучше, вела себя все более предсказуемо в течение дня. Это нормальный тестовый процесс».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Среда
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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