Квят сравнил две конфигурации трассы в Бахрейне

После недельной паузы Формула 1 готовится к тройному финалу сезона на Ближнем Востоке. В заключительный уик-энд ноября пройдет Гран При Бахрейна, а декабрь начнется с Гран При Сахира.

Если первую гонку примет знакомая всем пилотам трасса в пригороде Манамы, то вторую, которая носит имя окрестной пустыни, Формула 1 проведет на совершенно новой конфигурации.

Короткое «внешнее кольцо» протяженностью 3,543 км никогда прежде не использовалось для серьезных гонок. Оно не содержит медленных поворотов, что обещает высокую среднюю скорость. При этом в воскресенье гонщикам предстоит преодолеть его 87 раз – ожидается, что время круга составит рекордно малые для Ф1 55 секунд.

Овальная версия трассы в Бахрейне

В интервью пресс-службе AlphaTauri Даниил Квят сравнил две трассы, на которых ему и остальным пилотам чемпионата предстоит выступать в ближайшее время.

«После очень сложного для всех уик-энда в Турции, где были совершенно непривычные условия, будет здорово вернуться в Бахрейне к чему-то более нормальному, – отметил уфимец. – Этот этап обещает меньше сюрпризов, уж как минимум в отношении погоды. Впрочем, Стамбул все равно позволил нам вынести определенные полезные уроки.

В Бахрейне я буду выступать в седьмой раз. Там интересная трасса с разными типами поворотов и хорошими возможностями для обгона. Как всегда, в пятницу будет важно как можно скорее вывести нашу машину в оптимальный диапазон, а так уж будет видно, как все пойдет дальше.

Если говорить о новой трассе, где пройдет вторая гонка, то у меня не было возможности познакомиться с ней на симуляторе. Это значит, что нам предстоит немного импровизировать, чтобы понять возможности машины. Это тот случай, когда учиться надо будет быстро.

Одно из очевидных отличий второй гонки – она полностью пройдет в ночных условиях, тогда как первая стартует еще при свете солнца. Это скажется на температуре шин по ходу дистанции.

Будет странно видеть, как число кругов на информационной доске уменьшается от отметки в 87, это очень большое количество. Трасса не полностью новая, она использует три первых поворота от той конфигурации, что мы знаем, а затем вновь возвращается на нее ближе к концу круга.

По тому, что я видел, в этой версии практически нет поворотов, так что для гонщиков это будет вызов на высокой скорости – нечто новое, что всегда очень здорово».