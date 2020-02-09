Квят сможет опробовать 18-дюймовые шины в июле

Гоночное отделение Pirelli обнародовало полное расписание тестов, в ходе которых шинники с помощью команд-участниц чемпионата мира будут испытывать 18-дюймовые шины в преддверии окончательного перехода на такую резину в 2021 году.

Ранее речь шла о 25 тестовых днях – по факту же в расписании указано 18 дат. Впрочем, это не значит, что планы Pirelli поменялись: в отдельные дни на трассе будут работать машины двух и даже трех команд – и в сумме действительно получается 25, если так можно выразиться, «машино-дней».

Тесты будут проводиться на 8 разных трассах, включая одну, не входящую в календарь чемпионата (Фьорано). 13 дней будут посвящены работе на сухом асфальте и 5 – на мокром (на трассах, где есть возможность полива покрытия). Первый тестовый день уже состоялся: вчера Шарль Леклер за рулем доработанного болида Ferrari SF90 проехал 130 кругов по трассе в Хересе.

Команда AlphaTauri будет задействована в двухдневных тестах, которые пройдут 7 и 8 июля на «Ред Булл Ринге» в Австрии. В теории это значит, что в эти даты первую возможность познакомиться с новыми шинами получит Даниил Квят. Однако уже сейчас утверждать, что именно россиянин сядет за руль болида, не приходится. К примеру, Ferrari отрядила на субботние тесты именно Шарля Леклера, так как из двух нынешних пилотов Скудерии только у монегаска есть контракт на 2021 год. Квят же, по его собственным словам, прошлой осенью подписал контракт со своей командой только на нынешний сезон.