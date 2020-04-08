Квят сегодня снова будет онлайн. Ему можно задать вопрос

За последнюю неделю Даниил Квят уже дважды вышел в прямой эфир: первая сессия вопросов и ответов состоялась по инициативе пресс-службы Pirelli (ведущим стал сам Марио Изола, возглавляющий программу итальянской марки в Ф1), вторую провел британский телеканал Sky Sports.

Сегодня аналогичное мероприятие пройдет на Youtube-канале команды AlphaTauri, за которую российский пилот выступает в этом сезоне. Прямой эфир начнется в 13:00 по московскому времени.

Болельщикам предлагают задавать свои вопросы Даниилу – впрочем, такие прямые эфиры длятся не так долго (от 15-ти до 30-ти минут), поэтому шансы получить ответ на отдельно взяты вопрос не так велики.