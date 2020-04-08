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Формула 1 / Новость

Квят сегодня снова будет онлайн. Ему можно задать вопрос

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Квят сегодня снова будет онлайн. Ему можно задать вопрос
Автор:
, Главный редактор
8 апр. 2020 г., 07:33

В последнее время российский пилот игнорирует ставшие популярными виртуальные гонки, но стал чуть ли не самым активным участником бесед в прямом эфире

За последнюю неделю Даниил Квят уже дважды вышел в прямой эфир: первая сессия вопросов и ответов состоялась по инициативе пресс-службы Pirelli (ведущим стал сам Марио Изола, возглавляющий программу итальянской марки в Ф1), вторую провел британский телеканал Sky Sports.

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Сегодня аналогичное мероприятие пройдет на Youtube-канале команды AlphaTauri, за которую российский пилот выступает в этом сезоне. Прямой эфир начнется в 13:00 по московскому времени. 

Болельщикам предлагают задавать свои вопросы Даниилу – впрочем, такие прямые эфиры длятся не так долго (от 15-ти до 30-ти минут), поэтому шансы получить ответ на отдельно взяты вопрос не так велики.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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