Квят сегодня снова будет онлайн. Ему можно задать вопрос
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В последнее время российский пилот игнорирует ставшие популярными виртуальные гонки, но стал чуть ли не самым активным участником бесед в прямом эфире
За последнюю неделю Даниил Квят уже дважды вышел в прямой эфир: первая сессия вопросов и ответов состоялась по инициативе пресс-службы Pirelli (ведущим стал сам Марио Изола, возглавляющий программу итальянской марки в Ф1), вторую провел британский телеканал Sky Sports.
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Сегодня аналогичное мероприятие пройдет на Youtube-канале команды AlphaTauri, за которую российский пилот выступает в этом сезоне. Прямой эфир начнется в 13:00 по московскому времени.
Болельщикам предлагают задавать свои вопросы Даниилу – впрочем, такие прямые эфиры длятся не так долго (от 15-ти до 30-ти минут), поэтому шансы получить ответ на отдельно взяты вопрос не так велики.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Квят сегодня снова будет онлайн. Ему можно задать вопрос
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