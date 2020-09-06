Квят: Счастлив за Гасли, но мне не повезло
Российский пилот AlphaTauri поздравил напарника с первой в карьере победой
Пьер Гасли выиграл Гран При Италии, заработав первую в карьере победу в Ф1. Его напарник Даниил Квят финишировал девятым.
Россиянин стартовал непосредственно позади Гасли. Альтернативная стратегия Квята предполагала, что он должен был проехать длинный первый отрезок, и в определенный момент он был даже быстрее француза, который начал гонку на мягких шинах. Но появившаяся на трассе машина безопасности сыграла на руку Гасли, который совершил пит-стоп непосредственно перед этим.
«В тот момент [перед пит-стопом Гасли] я был даже быстрее, – рассказал Квят после финиша журналистам. – У нас были разные стратегии сегодня. В тот момент, конечно, я был быстрее него.
Моя гонка, можно сказать, должна была только начаться, когда он поехал на пит-стоп, но момент выезда машины безопасности был очень неудачным для меня. Это был худший из возможных сценариев – и мы даже проговаривали его вчера. В итоге именно это и случилось. Честно говоря, это просто невероятно.
Так что, я могу сказать, что девятая позиция сегодня – это абсолютно идеальный результат. Большего я добиться просто не мог. Надо быть честным с собой: сегодня мне просто не повезло. Это был не мой день. Это был день Пьера. Поздравления ему. Невероятное выступление. Получить такую возможность – это фантастика. Я рад за него. Но мне сегодня не повезло».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят , Пьер Гасли
|Автор
|Олег Карпов