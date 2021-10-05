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Формула 1 Новости

Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность

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Российский гонщик не встречает плохого отношения из-за национальности

Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность

В 2021 году Даниил Квят выступает резервным пилотом Alpine и не участвует ни в одном гоночном чемпионате. Это дает россиянину больше свободного времени для поездок и интервью. 

Сам Квят давно живет в Монте-Карло, любит бывать в Италии и часто летает между континентами. При этом гонщик заверил, что нигде не встречал негативного отношения из-за своей национальности.

«На самом деле, наоборот – Россия для всех загадка, поэтому за границей все очень интересуются этой темой, – сказал Квят в интервью So Many Horses. – Задают много интересных вопросов, например, спрашивают о том, насколько здесь холодно. Спрашивают про политику, Путин сейчас культовая фигура во всем мире. Много о чём спрашивают. Я, кстати, всегда всем советую посетить Санкт-Петербург».

Благодаря паузе в гонках, Квят стал больше внимания уделять соцсетям и медиаактивности. Он даже пообещал завести собственный YouTube-канал, на котором будет рассказывать о гонках:

«Когда я возобновлю гоночную активность, я тоже скорее всего заведу свой канал, потому что это хорошая идея. Я бы рассказывал там про гонку от первого лица. Но для того, чтобы постоянно снимать себя, нужно терпение, а когда я на гонках, я всё же сконцентрирован на работе с инженерами — сложно совмещать. Но может быть я просто прикреплю на одежду камеру и буду с ней ходить».

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