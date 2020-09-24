После Гран При Италии в Монце, когда за победу на последних кругах между собой боролись Пьер Гасли и Карлос Сайнс, в Ф1 вновь развернулась дискуссия по поводу гонок с реверсивными стартовыми решетками. В частности, один из руководителей чемпионата Росс Браун допустил, что подобные эксперименты могут помочь сделать Гран При более интересными – и не исключил вероятность их проведения в 2021 году.

Тем не менее, большинство пилотов высказались против этой идеи – и в их числе оказался Даниил Квят. По мнению россиянина, руководству чемпионата нужно не концентрироваться на создании искусственных способов поддержания интриги, а думать о том, как уравнять шансы участвующих в гонках команд.

«Я думаю, что конечно, гонки с реверсивными решетками могут потенциально помочь сделать зрелище чуть более интересным в краткосрочной перспективе, – сказал Квят. – Но на самом деле это просто лейкопластырь. Проблема же глобальнее. Она в том, что в настоящий момент в спорте доминирует пара команд, и даже если пилотов Mercedes отправить стартовать с восьмой и десятой позиций, как это происходит в Формуле 2, они все равно через десять кругов будут первым и вторым.

Мне кажется, это ничего принципиально не поменяет. Да, какие-то неожиданные ситуации могут возникнуть, кто знает… Но было бы правильнее подумать о том, чтобы уравнять шансы всех команд. Даже если разброс между самыми быстрыми и самыми медленными будет составлять всего секунду, это уже будет великолепно. Это то, что мы видим часто в MotoGP. Там очень сложно предсказать, кто победит, а кто провалится и так далее».

С напарником согласен и Гасли. «Я думаю, если машины будут в пяти-шести десятых друг от друга, гонки уже будут интереснее. Потому что борьба в середине пелотона уже очень интересная. У нас захватывающее сражение между Renault, Racing Point, McLaren, нами и Alfa [Romeo]. Проблема только в том, что мы не можем догнать Red Bull, не можем угнаться за Mercedes, и только они претендуют на места на подиуме.

Может быть, попробовать [гонки с реверсивным порядком старта] можно. Но главным приоритетом должно быть стремление сблизить команды».