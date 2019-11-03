Квят рассудил Макса и Хэма: Было глупо, виноват Льюис

Борьба Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на разгонном круге в конце второго сегмента квалификации Гран При США чуть не привела к аварии с участием Даниила Квята. Россиянин избежал столкновения, но не смог как следует прогреть резину перед быстрым кругом.

«Не знаю, что они там удумали, – прокомментировал ситуацию Квят после окончания квалификации. – Это было довольно глупо… В смысле, не то чтобы глупо, но в этом не было смысла. Не понимаю, зачем они так боролись на круге прогрева. Это привело к заварушке с участием нас троих и испортило нам всем быстрые круги».

Борьба Хэмилтона и Ферстаппена началась из-за того, что британец не захотел ждать выезда на быстрый круг в очереди из пяти машин и попытался объехать соперников. Голландцу это не понравилось, и он решил вернуть себе позицию впереди Mercedes.

«Обычно мы предпочитаем сохранять порядок движения по трассе, – прокомментировал Квят. – Но некоторые пилоты не уважают этот порядок, и тогда случается неразбериха. Я думаю, все это устроил Льюис. А ведь для него это был просто второй сегмент, он уже проходил в Q3 с огромным отрывом. Для меня же это стало проблемой. Он пытался поехать на круг первым, а в итоге все равно оказался позади нас обоих. Не понятно, зачем было все это затевать».

Дополнительная информация: Эд Стро