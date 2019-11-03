Квят рассудил Макса и Хэма: Было глупо, виноват Льюис
По ходу второго сегмента в квалификации в Остине российский пилот Toro Rosso едва не стал жертвой борьбы соперников за позицию на разгонном круге. Поскольку другие участники инцидента не сошлись в показаниях, Даниил стал своего рода третейским судьей инцидента.
Борьба Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на разгонном круге в конце второго сегмента квалификации Гран При США чуть не привела к аварии с участием Даниила Квята. Россиянин избежал столкновения, но не смог как следует прогреть резину перед быстрым кругом.
«Не знаю, что они там удумали, – прокомментировал ситуацию Квят после окончания квалификации. – Это было довольно глупо… В смысле, не то чтобы глупо, но в этом не было смысла. Не понимаю, зачем они так боролись на круге прогрева. Это привело к заварушке с участием нас троих и испортило нам всем быстрые круги».
Борьба Хэмилтона и Ферстаппена началась из-за того, что британец не захотел ждать выезда на быстрый круг в очереди из пяти машин и попытался объехать соперников. Голландцу это не понравилось, и он решил вернуть себе позицию впереди Mercedes.
«Обычно мы предпочитаем сохранять порядок движения по трассе, – прокомментировал Квят. – Но некоторые пилоты не уважают этот порядок, и тогда случается неразбериха. Я думаю, все это устроил Льюис. А ведь для него это был просто второй сегмент, он уже проходил в Q3 с огромным отрывом. Для меня же это стало проблемой. Он пытался поехать на круг первым, а в итоге все равно оказался позади нас обоих. Не понятно, зачем было все это затевать».
Дополнительная информация: Эд Стро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят рассудил Макса и Хэма: Было глупо, виноват Льюис
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