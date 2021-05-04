Квят рассказал о планах по возвращению в Ф1 в 2022 году

В этом сезоне Даниил Квят лишился места боевого пилота Формулы 1, став резервистом Alpine. Однако россиянин, который уже пропускал сезон-2018 и сумел вернуться в чемпионат, надеется повторить возвращение в 2022 году.

«У меня все отлично, новая роль в команде – резервный гонщик, работа на симуляторе, буду приходить на гонки как запасной гонщик, –сказал Квят в эфире Матч ТВ. – Интересно работать с командой, здесь новый коллектив, интересные ребята, со многими я работал в Renault в 2015 и 2016 году. Я везде, на фабрике и на трассе, запасной гонщик. Если что-то происходит с основными пилотами, готов сесть на руль в любой момент.

У меня есть много предложений, их нужно рассматривать спокойно. Я еще хочу оказаться в Формуле 1 в следующем году, будем работать над предложениями с менеджером. Нужно подождать этот год, посмотреть варианты, учесть много факторов, какие команды, какой спрос у серии, какая популярность и так далее».

Квят выступал в Ф1 с 2014 года. Все боевые сезоны он провел в системе Red Bull: за главную команду, а также за Toro Rosso/AlphaTauri. В 2018 году он был резервистом Ferrari.