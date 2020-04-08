Квят рассказал о «Ну, погоди!», Газманове и римском императоре

В среду Даниил Квят в прямом эфире ответил на вопросы болельщиков на официальном Youtube-канале команды AlphaTauri – и на некоторые из своих вопросов участники общения получили небанальные ответы.

В частности, российский пилот рассказал, что сейчас читает философский трактат «К самому себе» (также известный как «Размышления»), написанный римским императором Марком Аврелием примерно 1 800 лет назад. «В этой книге можно найти немало мудрых мыслей – и она подталкивает тебя думать и размышлять. А когда начинаешь много думать, то тратишь на это силы. Так что, это отличная книга, чтобы почитать перед сном – после нее быстро засыпаешь», – поделился своими наблюдениями гонщик.

В ответ на просьбу рассказать о любимой музыке Квят перечислил исполнителей, чьи композиции в настоящий момент присутствуют в телефоне у россиянина. Среди них оказались Боб Марли, Лайонел Ричи, группы Queen и Metallica, а также российские исполнители – Олег Газманов и Игорь Тальков.

Вообще по ходу 15-минутного сеанса связи с болельщиками России оказалось уделено достаточно много времени: Даниил ответил по-русски на один из вопросов, в ответ на вопрос о любимом мультике назвал «Ну, погоди!» («Там участвует волк-правонарушитель»), а позже добрым словом вспомнил своего первого тренера по картингу Павла Гуськова. Пилот также признался в любви к русской кухне, но из кулинарных достижений в карантине похвастался приготовленной накануне пастой – лингвини с креветками в соусе из белого вина.

Дорожной машиной своей мечты россиянин назвал Ferrari F40 80-х годов, а из ярких моментов, имевших место в паддоке, вспомнил визит боксера Сауля Альвареса на Гран При Монако. «Он хотел побывать в боксах одной из команд, и я взялся провести ему экскурсию. Как обычно, показал машину, рассказал о кнопках на руле – было здорово. Он оказался очень приятным человеком, легкий в общении и располагающий к себе», – рассказал Квят.