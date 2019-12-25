Квят рассказал, как бороться с похмельем: видео

Пресс-служба Toro Rosso опубликовала видеообращение Даниила Квята, посвященное грядущим зимним праздникам. В частности, в этом ролике российский пилот рассказал о своем способе борьбы с похмельем.

«Мы с командой проводим рождественскую вечеринку в Фаэнце после очень удачного года, – сказал Квят. – Хочу воспользоваться возможностью пожелать вам счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, у вас в эти дни много еды и, может, какая-то выпивка. Если перепьете, примите аспирин и выпейте черный чай с медом и лимоном. Думаю, это исцелит вашу головную боль.

Спасибо, что следили за нами в этом году. Надеюсь увидеть вас в 2020-м».

В сезоне-2019 Квят набрал 37 очков и занял 13-е место в чемпионате. Его лучшим результатом стало третье место на Гран При Германии. В следующем году российский гонщик продолжит выступать за Toro Rosso.