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Формула 1 / Новость

Квят рассказал, как бороться с похмельем: видео

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Квят рассказал, как бороться с похмельем: видео
Автор:
, редактор
25 дек. 2019 г., 10:29

Российский гонщик выступил с обращением к болельщикам.

Пресс-служба Toro Rosso опубликовала видеообращение Даниила Квята, посвященное грядущим зимним праздникам. В частности, в этом ролике российский пилот рассказал о своем способе борьбы с похмельем. 

«Мы с командой проводим рождественскую вечеринку в Фаэнце после очень удачного года, – сказал Квят. – Хочу воспользоваться возможностью пожелать вам счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, у вас в эти дни много еды и, может, какая-то выпивка. Если перепьете, примите аспирин и выпейте черный чай с медом и лимоном. Думаю, это исцелит вашу головную боль.

Спасибо, что следили за нами в этом году. Надеюсь увидеть вас в 2020-м».

 

В сезоне-2019 Квят набрал 37 очков и занял 13-е место в чемпионате. Его лучшим результатом стало третье место на Гран При Германии. В следующем году российский гонщик продолжит выступать за Toro Rosso.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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