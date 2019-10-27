Квят: Рад, что квалификация была чистой

Даниил Квят впервые с этапа в Монако пробился в финальный сегмент квалификации, и начнет гонку в Мехико с девятой позиции.

«Я доволен, – сказал россиянин после завершения сессии. – Прежде всего потому, что последние несколько квалификаций складывались сложно, постоянно возникали какие-то проблемы, то мелкие, то большие. Что-то всегда происходило, и было здорово наконец-то провести уик-энд и саму сессию без заминок. Ощущения от пилотирования машины были позитивными.

Я очень доволен всеми своими кругами в квалификации, во всех сегментах, машина вела себя отлично, и нам надо продолжать в том же духе».

По словам россиянина, команда практически не меняла настройки с самого начала уик-энда.

«Я много раз говорил, что перед началом этапа всегда сложно определить, подходит нам трасса или нет. Здесь мы были очень конкурентоспособны с самого начала и просто слегка оптимизировали настройки. Мы довольны. Приятно, когда вам практически ничего не надо трогать в машине, чтобы заставить ее работать».

При этом Квят признал, что попадание в Q3 может сыграть против Toro Rosso, поскольку мягкие шины, на которых придется стартовать обоим пилотам команды, изнашиваются в Мексике очень быстро – это может позволить соперникам, которые в субботу не пробились в десятку, переиграть Toro Rosso за счет стратегии.

«Посмотрим, как сложится гонка, – сказал Даниил. – На бумаге все выглядит не очень хорошо, но я не думаю, что это разрушит нам день. Мы все еще можем бороться. Есть способы, которые позволят нам хорошо выстроить свою гонку».