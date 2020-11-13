Квят: Провели достойный день при слабом сцеплении

Даниил Квят стал шестым по итогам пятничных тренировок на Гран При Турции. По словам россиянина, команда искала способы усиления машины в условиях плохого сцепления шин со слишком гладким асфальтом.

«Мы продуктивно провели пятницу, сделали все, что планировали и хотели, – цитирует Квята пресс-релиз команды. – Мы смотри провести достойный день на новой для нас трассе. Сцепление с асфальтом было очень слабым, но мы изучали возможности сделать машину быстрее в таких условиях.

Я впервые выступал здесь и сама трасса классная. Жаль лишь, что сцепление такое плохое. Будем работать всю ночь, чтобы выжать из машины максимум».