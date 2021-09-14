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Квят проведет тесты 18-дюймовых шин за рулем Alpine
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Россиянину предстоит испытывать дождевую и промежуточную резину на трассе «Маньи-Кур»
В нынешнем сезоне Даниил Квят является тест-пилотом Alpine F1. В мае команда уже привлекала гонщика к испытаниям шин, а на этой неделе у него вновь появится возможность сесть за руль.
Квят будет работать на французской трассе «Маньи-Кур» за рулем Renault RS18 с адаптированной подвеской, на которую будут установлены шины в спецификации 2022 года.
Компания Pirelli уже объявила, что в этот раз будет испытывать дождевую и промежуточную резину. Даниил сядет за руль в четверг, 16 сентября.
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Квят проведет тесты 18-дюймовых шин за рулем Alpine
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