Квят протестирует обновленную AlphaTauri

В связи с четырехмесячной паузой между предсезонными тестами и стартом чемпионата Формулы 1 многие команды решили провести собственные тесты перед Гран При Австрии. Однако, регламент не позволяет им использовать новые машины, в связи с чем все тесты проходят на болидах 2018 года. Однако в AlphaTauri смогли обойти это правило.

Команда российского пилота Даниила Квята еще не проводила свой съемочный день, в рамках которого командам разрешают использовать новые болиды для съемок рекламы. Теперь AlphaTauri привезет машину AT01 на трассу в Фаэнце, и опробует ее перед стартом сезона.

При этом, команда использует сразу обновленную версию машину, аэродинамику которой переработали после тестов в Барселоне.

Однако, в рамках съемочного дня команды ограничены 100 км пробега. Поэтому, чтобы дать гонщикам больше работы, AlphaTauri привезет и машину Toro Rosso STR13, на которой Квят и его напарник Пьер Гасли смогут поработать по истечении 100 км.