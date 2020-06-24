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Квят протестирует обновленную AlphaTauri

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Квят протестирует обновленную AlphaTauri
Автор:
, ответственный редактор
24 июн. 2020 г., 09:03

Команда из Фаэнцы совместит тесты старой машины со съемочным днем новой

В связи с четырехмесячной паузой между предсезонными тестами и стартом чемпионата Формулы 1 многие команды решили провести собственные тесты перед Гран При Австрии. Однако, регламент не позволяет им использовать новые машины, в связи с чем все тесты проходят на болидах 2018 года. Однако в AlphaTauri смогли обойти это правило.

Команда российского пилота Даниила Квята еще не проводила свой съемочный день, в рамках которого командам разрешают использовать новые болиды для съемок рекламы. Теперь AlphaTauri привезет машину AT01 на трассу в Фаэнце, и опробует ее перед стартом сезона. 

При этом, команда использует сразу обновленную версию машину, аэродинамику которой переработали после тестов в Барселоне.

Однако, в рамках съемочного дня команды ограничены 100 км пробега. Поэтому, чтобы дать гонщикам больше работы, AlphaTauri привезет и машину Toro Rosso STR13, на которой Квят и его напарник Пьер Гасли смогут поработать по истечении 100 км.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Франко Нуньес

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