Квят прошел подгонку сиденья
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Команда AlphaTauri провела традиционную процедуру на базе в Фаэнце.
Фотографию с Даниилом Квятом команда опубликовала в социальных сетях. В новом сезоне Toro Rosso получит название AlphaTauri – так Red Bull будет продвигать свою одноименную марку одежды.
Презентация новой машины AlphaTauri состоится 14 февраля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Квят прошел подгонку сиденья
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