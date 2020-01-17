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Квят прошел подгонку сиденья

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Квят прошел подгонку сиденья
Автор:
17 янв. 2020 г., 07:30

Команда AlphaTauri провела традиционную процедуру на базе в Фаэнце.

Фотографию с Даниилом Квятом команда опубликовала в социальных сетях. В новом сезоне Toro Rosso получит название AlphaTauri – так Red Bull будет продвигать свою одноименную марку одежды.

 

Презентация новой машины AlphaTauri состоится 14 февраля. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Денис Буденков

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