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Формула 1 / Новость

Квят прокомментировал слухи о замене на Цуноду

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Квят прокомментировал слухи о замене на Цуноду
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Российский пилот AlphaTauri прокомментировал слухи о своей возможной замене на Юки Цуноду

Хельмут Марко в эфире немецкого телевидения заявил, что Red Bull «планирует» в следующем сезоне перевести в AlphaTauri своего юниора Юки Цуноду. Главным кандидатом на то, чтобы уступить японцу место в команде, считается Даниил Квят. Перед началом уик-энда в Португалии россиянина попросили прокомментировать ситуацию.

«Да, в последнее время, скажем так, меня не информировали по данной теме, – сказал Квят. – Все, что я знаю: до конца этого сезона остается шесть гонок, и я постараюсь показать в них свой максимум. Это единственное, что мне остается в данной ситуации.

Я в курсе того, как обстоят дела. Все достаточно просто. Плюс, конечно, доступных кокпитов [в других командах] не так много.

Но со своей стороны я могу лишь стараться показывать максимально возможный результат в этих шести гонках».

Чтобы получить шанс на выступления в Формуле 1, Цуноде еще нужно набрать достаточное количество баллов для получения суперлицензии. Это станет возможным, если Юки закончит сезон Ф2 в четверке лучших. В настоящий момент японец занимает третью строчку в протоколе личного зачета.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Олег Карпов

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