Квят прокатился по трассе в Мотеги на машине Super GT

Сравнительно недавно Даниил Квят уже посещал Японию, чтобы принять участие в этапе чемпионата мира на трассе «Сузука». Однако в промежутке между двумя американскими этапами Формулы 1 (Гран При США и Бразилии) россиянину пришлось вернуться в Страну восходящего солнца.

Квят стал одним из гостей фестиваля, который прошел на автодроме «Твин Ринг Мотеги» уже в 12-й раз и собрал множество как простых болельщиков, так и известных гонщиков. В частности, наряду с Квятом на мероприятие приехал Дэвид Култхард.

Перед фестивалем Даниил посетил музей Honda.

Затем россиянин сразился в картинговой гонке с Кэлом Кратчлоу, Дженсоном Баттоном, Нараином Картикеяном и другими известными и не очень пилотами. В составе команды, напарником Даниила по которой был один из японских пилотов, Квят занял третье место.

После этого Квят поднялся на главную сцену, чтобы рассказать о своих выступлениях и своих впечатлениях от мероприятия болельщикам, а следом принял участие в демо-заездах в одном экипаже с Такумой Сато. Россиянин и японец по очереди управляли автомобилем, построенным для выступлений в чемпионате Super GT – Honda NSX из под номером 99.

Ход фестиваля транслировался в прямом эфире на YouTube. Запись (длиной 8,5 часов!) можно посмотреть здесь.