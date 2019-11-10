Квят прокатился по трассе в Мотеги на машине Super GT
Даниил Квят принял участие в ежегодном фестивале Honda Racing Thanks Day, посвященном богатому гоночному наследию японской марки. Компанию россиянину составили другие звезды – от Дэвида Култхарда до Нараина Картикеяна и от Дженсона Баттона до Кэла Кратчлоу.
Сравнительно недавно Даниил Квят уже посещал Японию, чтобы принять участие в этапе чемпионата мира на трассе «Сузука». Однако в промежутке между двумя американскими этапами Формулы 1 (Гран При США и Бразилии) россиянину пришлось вернуться в Страну восходящего солнца.
Квят стал одним из гостей фестиваля, который прошел на автодроме «Твин Ринг Мотеги» уже в 12-й раз и собрал множество как простых болельщиков, так и известных гонщиков. В частности, наряду с Квятом на мероприятие приехал Дэвид Култхард.
Перед фестивалем Даниил посетил музей Honda.
Затем россиянин сразился в картинговой гонке с Кэлом Кратчлоу, Дженсоном Баттоном, Нараином Картикеяном и другими известными и не очень пилотами. В составе команды, напарником Даниила по которой был один из японских пилотов, Квят занял третье место.
После этого Квят поднялся на главную сцену, чтобы рассказать о своих выступлениях и своих впечатлениях от мероприятия болельщикам, а следом принял участие в демо-заездах в одном экипаже с Такумой Сато. Россиянин и японец по очереди управляли автомобилем, построенным для выступлений в чемпионате Super GT – Honda NSX из под номером 99.
Ход фестиваля транслировался в прямом эфире на YouTube. Запись (длиной 8,5 часов!) можно посмотреть здесь.
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Даниил Квят, Honda NSX-GT GT500
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Дженсон Баттон, Honda NSX-GT GT500
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
Фотограф: Motorsport.com / Japan
Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
Фотограф: Motorsport.com / Japan
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Квят прокатился по трассе в Мотеги на машине Super GT
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