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Формула 1 / Новость

Квят прокатился по трассе в Мотеги на машине Super GT

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Квят прокатился по трассе в Мотеги на машине Super GT
Автор:
10 нояб. 2019 г., 16:42

Даниил Квят принял участие в ежегодном фестивале Honda Racing Thanks Day, посвященном богатому гоночному наследию японской марки. Компанию россиянину составили другие звезды – от Дэвида Култхарда до Нараина Картикеяна и от Дженсона Баттона до Кэла Кратчлоу.

Сравнительно недавно Даниил Квят уже посещал Японию, чтобы принять участие в этапе чемпионата мира на трассе «Сузука». Однако в промежутке между двумя американскими этапами Формулы 1 (Гран При США и Бразилии) россиянину пришлось вернуться в Страну восходящего солнца.

Квят стал одним из гостей фестиваля, который прошел на автодроме «Твин Ринг Мотеги» уже в 12-й раз и собрал множество как простых болельщиков, так и известных гонщиков. В частности, наряду с Квятом на мероприятие приехал Дэвид Култхард.

Перед фестивалем Даниил посетил музей Honda.

 

Затем россиянин сразился в картинговой гонке с Кэлом Кратчлоу, Дженсоном Баттоном, Нараином Картикеяном и другими известными и не очень пилотами. В составе команды, напарником Даниила по которой был один из японских пилотов, Квят занял третье место.

 

После этого Квят поднялся на главную сцену, чтобы рассказать о своих выступлениях и своих впечатлениях от мероприятия болельщикам, а следом принял участие в демо-заездах в одном экипаже с Такумой Сато. Россиянин и японец по очереди управляли автомобилем, построенным для выступлений в чемпионате Super GT – Honda NSX из  под номером 99.

 

Ход фестиваля транслировался в прямом эфире на YouTube. Запись (длиной 8,5 часов!) можно посмотреть здесь.

Слайдер
Список

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
1/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Даниил Квят, Honda NSX-GT GT500

Даниил Квят, Honda NSX-GT GT500
2/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
3/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
4/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
5/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Дженсон Баттон, Honda NSX-GT GT500

Дженсон Баттон, Honda NSX-GT GT500
6/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
7/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
8/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
9/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
10/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019

Фестиваль Honda Racing Thanks Day 2019
11/11

Фотограф: Motorsport.com / Japan

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Денис Буденков

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