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Формула 1 / Галерея

Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея

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Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея
Автор:
, редактор
25 июн. 2020 г., 08:35

Собрали кадры российского пилота с тестов в Имоле

Накануне AlphaTauri провела в Имоле сдвоенный сеанс тестов. Команда воспользовалась своим правом на съемочный день, чтобы дать Пьеру Гасли и Даниилу Квяту возможность проехать за рулем обновленного болида AT01 в преддверии Гран При Австрии. 

Но поскольку километраж в съемочный день ограничен 100 км, команда также провела тесты на болиде Toro Rosso 2018 года, чтобы пилоты вернулись в рабочий режим после четырехмесячной паузы.

Мы отобрали для вас кадры с Даниилом Квятом за рулем новой AlphaTauri и старой Toro Rosso:

Слайдер
Список

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
1/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
2/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
3/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
4/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
5/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
6/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri
7/22

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
8/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
9/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
10/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
11/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
12/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
13/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
14/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
15/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
16/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
17/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
18/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
19/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
20/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
21/22

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
22/22

Фотограф: AlphaTauri

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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