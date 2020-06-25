Квят проехал на новой AlphaTauri в Имоле: галерея
Собрали кадры российского пилота с тестов в Имоле
Накануне AlphaTauri провела в Имоле сдвоенный сеанс тестов. Команда воспользовалась своим правом на съемочный день, чтобы дать Пьеру Гасли и Даниилу Квяту возможность проехать за рулем обновленного болида AT01 в преддверии Гран При Австрии.
Но поскольку километраж в съемочный день ограничен 100 км, команда также провела тесты на болиде Toro Rosso 2018 года, чтобы пилоты вернулись в рабочий режим после четырехмесячной паузы.
Мы отобрали для вас кадры с Даниилом Квятом за рулем новой AlphaTauri и старой Toro Rosso:
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Давиде Кавацца
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
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|Автор
|Иван Матушкин