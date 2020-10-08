Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1

Система штрафных баллов к лицензиям пилотов Ф1 стала одной из центральных тем для обсуждений в Сочи. Льюис Хэмилтон перед началом гонки дважды нарушил правила тренировки старта, за что получил не только 10 штрафных секунд, но и два балла к своей лицензии. Сразу после финиша сам британец раскритиковал судей – и спустя некоторое время они решили отменить это решение.

Если бы этого не было сделано, Хэмилтон рисковал бы пропустить одну из гонок в случае еще одного нарушения – поскольку со штрафами, полученными в Сочи, Льюис имел на своем счету 10 баллов.

Даниил Квят в прошлом находился в схожей ситуации – в 2017 году у него тоже было 10 штрафных баллов.

«Я помню то время, – рассказал россиянин на “Нюрбургринге”. – Было очень некомфортно. Потому что я находился на расстоянии в одно незначительное нарушение от пропуска гонки. Это было не самое приятное чувство, если честно.

Мне кажется, в некоторых случаях это оправдано. Когда речь идет об опасном вождении, о том, что один пилот подвергает другого риску. Но некоторые иные нарушения просто не заслуживают того, чтобы давать за них такие баллы. Так что я думаю, что систему надо пересмотреть.

Я сам никогда не был ее поклонником. Потому что в Формуле 1 пилоты должны атаковать на пределе, а не думать о штрафных баллах. Мы не ездим по обычным дорогам, где логично давать такие штрафные баллы за нарушения. Мы не работаем в такси. Поэтому мне кажется, нам надо кое-что пересмотреть. Я не говорю, что это правило надо отменять совсем. Но чуть изменить, наверное, стоит.

Иногда вы получаете баллы за то, что просто чего-то не увидели, случайно кого-то заблокировали. Я говорю именно о таких эпизодах. Потому что порой ситуация находится вне твоего контроля, но ты все равно получаешь штраф.

Когда происходит большая авария, и можно без труда назвать виновного – тогда да, наверное, он заслуживает наказания».

При этом Квята озадачило решение судей отменить решение по штрафным баллам в отношении Хэмилтона.

«Я не знаю в точности, что там конкретно случилось в Сочи с Льюисом, и как они оправдали свое решение, – сказал россиянин. – Но странно, что у некоторых пилотов остаются штрафные баллы, а у некоторых их отменяют.

Давайте вспомним, например, мое наказание в Испании за синие флаги. Я никого не подверг там опасности. Но все же получил штрафные баллы. Значит ли это, что я могу теперь сказать: “Знаете что, парни, я бы хотел, чтобы вы их забрали и у меня”».