Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
07 Часов
:
50 Минут
:
14 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
63 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новости

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1

Поделились
Комментарии
Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1
Автор:

Российский пилот AlphaTauri считает, что правила нуждаются в корректировке.

Система штрафных баллов к лицензиям пилотов Ф1 стала одной из центральных тем для обсуждений в Сочи. Льюис Хэмилтон перед началом гонки дважды нарушил правила тренировки старта, за что получил не только 10 штрафных секунд, но и два балла к своей лицензии. Сразу после финиша сам британец раскритиковал судей – и спустя некоторое время они решили отменить это решение.

Если бы этого не было сделано, Хэмилтон рисковал бы пропустить одну из гонок в случае еще одного нарушения – поскольку со штрафами, полученными в Сочи, Льюис имел на своем счету 10 баллов.

Даниил Квят в прошлом находился в схожей ситуации – в 2017 году у него тоже было 10 штрафных баллов.

«Я помню то время, – рассказал россиянин на “Нюрбургринге”. – Было очень некомфортно. Потому что я находился на расстоянии в одно незначительное нарушение от пропуска гонки. Это было не самое приятное чувство, если честно.

Мне кажется, в некоторых случаях это оправдано. Когда речь идет об опасном вождении, о том, что один пилот подвергает другого риску. Но некоторые иные нарушения просто не заслуживают того, чтобы давать за них такие баллы. Так что я думаю, что систему надо пересмотреть.

Я сам никогда не был ее поклонником. Потому что в Формуле 1 пилоты должны атаковать на пределе, а не думать о штрафных баллах. Мы не ездим по обычным дорогам, где логично давать такие штрафные баллы за нарушения. Мы не работаем в такси. Поэтому мне кажется, нам надо кое-что пересмотреть. Я не говорю, что это правило надо отменять совсем. Но чуть изменить, наверное, стоит.

Иногда вы получаете баллы за то, что просто чего-то не увидели, случайно кого-то заблокировали. Я говорю именно о таких эпизодах. Потому что порой ситуация находится вне твоего контроля, но ты все равно получаешь штраф.

Когда происходит большая авария, и можно без труда назвать виновного – тогда да, наверное, он заслуживает наказания».

Читайте также:

При этом Квята озадачило решение судей отменить решение по штрафным баллам в отношении Хэмилтона.

«Я не знаю в точности, что там конкретно случилось в Сочи с Льюисом, и как они оправдали свое решение, – сказал россиянин. – Но странно, что у некоторых пилотов остаются штрафные баллы, а у некоторых их отменяют.

Давайте вспомним, например, мое наказание в Испании за синие флаги. Я никого не подверг там опасности. Но все же получил штрафные баллы. Значит ли это, что я могу теперь сказать: “Знаете что, парни, я бы хотел, чтобы вы их забрали и у меня”».

Читайте также:

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

Предыдущая новость

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

Следующая новость

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Даниил Квят
Автор Олег Карпов

Самое читаемое Сегодня

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Новости

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новости

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»

Самое важное:

Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новости

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Новости

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

Самое читаемое

1
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

2
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

3
Формула 1

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

4
Формула 1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

5
Формула 1

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1

Самое важное:

Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda
Формула 1

Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»
Формула 1

Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1
Формула 1

Квят призвал пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле 1

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи
Формула 1

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Формула 1

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.