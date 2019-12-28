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Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году

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Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году
Автор:
, Редактор
28 дек. 2019 г., 14:39

Российский гонщик понадеялся на дальнейший прогресс моторов Honda и шасси AlphaTauri.

Команда Toro Rosso в 2019 году провела один из самых для себя успешных сезонов в Формуле 1, закончив его на шестом месте в Кубке конструкторов. При этом гонщики Toro Rosso дважды поднимались на подиум. В Германии это удалось Даниилу Квяту, а в Бразилии – Пьеру Гасли.

Сам Квят связал успех с прогрессом моторов Honda и понадеялся на сохранение этой тенденции в 2020 году.

«Honda добилась большого прогресса в этом году, и я надеюсь, что в следующем сезоне сделает еще один большой шаг вперед, – цитирует Квята издание GP Today. – На этот счет я не переживаю.

С шасси та же история. Но нам нужно продолжать работу по обновлению машины. Больших изменений в правилах не предвидится, так что нужно максимально улучшать то, что есть. Надеюсь, у нас это получится.

Нельзя ставить какие-то конкретные цели. Но я думаю, что мы по-прежнему будем в средней группе. И она вновь окажется очень плотной. Так что изо всех сил постараемся быть как можно выше в Кубке конструкторов».

С 2020 года команда Toro Rosso сменит свое название на AlphaTauri.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Сергей Иванов

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