Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году
Российский гонщик понадеялся на дальнейший прогресс моторов Honda и шасси AlphaTauri.
Команда Toro Rosso в 2019 году провела один из самых для себя успешных сезонов в Формуле 1, закончив его на шестом месте в Кубке конструкторов. При этом гонщики Toro Rosso дважды поднимались на подиум. В Германии это удалось Даниилу Квяту, а в Бразилии – Пьеру Гасли.
Сам Квят связал успех с прогрессом моторов Honda и понадеялся на сохранение этой тенденции в 2020 году.
«Honda добилась большого прогресса в этом году, и я надеюсь, что в следующем сезоне сделает еще один большой шаг вперед, – цитирует Квята издание GP Today. – На этот счет я не переживаю.
С шасси та же история. Но нам нужно продолжать работу по обновлению машины. Больших изменений в правилах не предвидится, так что нужно максимально улучшать то, что есть. Надеюсь, у нас это получится.
Нельзя ставить какие-то конкретные цели. Но я думаю, что мы по-прежнему будем в средней группе. И она вновь окажется очень плотной. Так что изо всех сил постараемся быть как можно выше в Кубке конструкторов».
С 2020 года команда Toro Rosso сменит свое название на AlphaTauri.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году
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