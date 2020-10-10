Квят предложил отменить пятничные тренировки в Формуле 1

Из-за плохой погоды в пятницу первые две сессии Гран При Айфеля оказались отменены – и впервые на трассу пилоты выехали только в субботней тренировке, которая стартовала за три часа до начала квалификации.

При этом Нико Хюлькенберг, заменивший в составе Racing Point Лэнса Стролла, пропустил и утреннюю cубботнюю сессию – однако, несмотря на это, для попадания в Q2 немцу не хватило в итоге всего полсекунды.

По словам Даниила Квята, текущий уик-энд показывает, что Ф1 вполне может отказаться от двух из трех тренировок.

«Это было мое главное впечатление от сегодняшнего дня, – сказал россиянин. – Времени было достаточно. Может быть, нам надо просто чуть удлинить субботнюю тренировку. Сделать ее двухчасовой – и все. Идеально! Это всем сэкономило бы день. Мы бы получили достаточно времени, у всех было бы достаточно данных. Для меня лично этого более чем достаточно. Один или два часа тренировок, чтобы найти предел – и все. Мне не нужно больше.

У меня лично с этим никогда не было больших проблем. Я помню, еще в молодежных сериях я мог сесть в машину и сразу же найти предел. Много кругов мне не было нужно. Я думаю, это было бы хорошо для всех нас. У команд оставалось бы не так много времени, чтобы найти идеальные настройки. Ты бы просто пилотировал то, что у тебя есть.

Что касается пилотов, то ни у кого бы не возникло трудностей. Я не говорю, что я особенный. Все находят предел быстро, и сегодня все начали атаковать сразу же».

Квят считает, что в эти выходные командам будет сложнее, чем обычно, выбрать тактику на гонку – и потому, что командам не удалось собрать данные в пятницу, и потому, что Ф1 не приезжала на «Нюрбургринг» с 2013 года.

«Мы не делали длинных серий, – рассказал Даниил. – Просто проехали несколько коротких серий, и на многие вопросы ответы будут получены только в гонке.

В Муджелло тоже – даже несмотря на то, что пятница прошла нормально – мы многого не понимали перед стартом. Здесь неизвестных еще больше. Так что нам надо будет очень плотно общаться с командой по ходу гонки и строить тактику на ходу».