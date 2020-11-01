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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Квят появился из ниоткуда». Риккардо о борьбе за подиум на финише гонки в Имоле

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«Квят появился из ниоткуда». Риккардо о борьбе за подиум на финише гонки в Имоле
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, Редактор

По словам австралийского гонщика, он не придумал рисунок второй татуировки для босса Renault

Даниэль Риккардо во второй раз в сезоне поднялся на подиум, финишировав третьим в Гран При Эмилии-Романьи. Этому поспособствовал сход Макса Ферстаппена из-за прокола шины, а также неоднозначное решение команды Racing Point, которая в момент выезда машины безопасности зазвала шедшего третьим Серхио Переса на внеплановый пит-стоп.

Риккардо оказался третьим, но на изношенных шинах Hard и вскоре подвергся атаки со строны Даниила Квята, который на свежем комплекте шин Soft отыграл несколько позиций на рестарте.

«Это была очень необычная гонка, – сказал Риккардо сразу после финиша. – На старте я прорвался на четвертое место и даже не мечтал оказаться еще выше. К тому же Перес был очень быстр, так что я упустил эту позицию на пит-стопе. К счастью, под конец он решил сменить шины на Soft в момент появления машины безопасности и оказался позади.

Понятия не имею, что там случилось у Маска, но благодаря этому я смог бороться за место на подиуме. И тут из ниоткуда появился Квят! Но борьба с ним на последних кругах доставила мне удовольствия. Два подиума в трех последних гонках – это отлично».

Риккардо также напомнили, что глава команды Renault Сириль Абитбуль еще после его первого подиума в этом сезоне обещал сделать такую татуировку, которую скажет ему гонщик. И спросили, придется ли французу делать теперь второе тату.

«Он как раз сказал, что идет делать первую татуировку. На счет второй, у меня нет для него варианта, может кто из команды предложит. Что до меня, то я определенно направляюсь сделать глоток из своего ботинка», – сказал Риккардо, напомнив об австралийской спортивной традиции.

И спустя несколько минут на подиуме сдержал свое обещание:

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Даниэль Риккардо
Автор Сергей Иванов

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