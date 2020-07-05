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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Квят потерял очки в борьбе с Оконом на последних кругах

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Квят потерял очки в борьбе с Оконом на последних кругах
Автор:
5 июл. 2020 г., 17:24

Российский пилот уверенно шел в десятке сильнейших в концовке Гран При Австрии, но неудачная атака на Эстебана Окона привела к поломке машины.

В первой гонке сезона Даниил Квят на протяжении большей части дистанции вел борьбу в зачетной зоне и благодаря многочисленным проблемам у соперников имел все шансы заработать очки. Однако на 67-м круге россиянин попытался обойти Эстебана Окона в борьбе за восьмую позицию по внешнему радиусу в шестом повороте – но маневр не удался. Француз выдавил россиянина на бордюр, что в итоге привело к небольшой поломке антикрыла на AlphaTauri Квята, а также к повреждению подвески. Квят резко потерял темп, а затем и вовсе сошел из-за прокола заднего левого колеса.

«До последних кругов гонка складывалась очень хорошо – и случившееся потом сильно разочаровало, – рассказал Даниил после финиша в интервью телевизионщикам. – Честно говоря, со стороны Окона не слишком здорово вот так выпихивать соперников. Но, конечно, и я мог быть более терпеливым. К сожалению, из-за этого инцидента я потерял возможность набрать очки, и это расстраивает».

В Toro Rosso не стали привлекать к эпизоду внимание судей. Сам Окон также считает, что это был гоночный инцидент.

«Я только что пересмотрел видео, – сказал француз, отвечая на вопрос корреспондента Motorsport.com про эпизод с участием Квята. – Конечно, мы вели очень плотную борьбу. Он был на свежих мягких шинах, я был на старых жестких, так что имела место определенная разница в сцеплении, но… атаковать по внешней траектории в шестом повороте – это сложно.

Это рискованный маневр. Насколько я понимаю, мы были очень близки, но не столкнулись. Дани задел бордюр, а они здесь такого не прощают. Это, возможно, привело к тому, что он сломал переднее крыло или что-то в этом роде. Так что – да, ему не повезло. Но мне понравилась наша борьба».

Квят уже в шестой раз в карьере не смог набрать очки на Гран При Австрии. Его напарник по AlhpaTauri Пьер Гасли закончил гонку на седьмой позиции.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Эстебан Окон
Автор Олег Карпов

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