Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями

Главной задачей Даниила Квята на пятничных тренировках Гран При Штирии были испытания новых аэродинамических элементов, которые команда AlphaTauri в промежутке между двумя австрийскими гонками получила с фабрики. Об этом в интервью пресс-службе коллектива рассказал, руководитель группы гоночных инженеров Гийом Дезоте.

«Две гонки подряд на одной трассе – это непривычная для нас возможность сравнить между собой разные детали в почти идентичных условиях. И с помощью таких испытаний быстрее добиться прогресса, – пояснил Дезоте. – К сожалению, в первой тренировке мы столкнулись с кое-какими неисправностями и не выполнили программу полностью. Но успели понять, что при создании новых деталей команда двигалась в нужном направлении.

Пьер в первой тренировке больше работал с настройками, а вот Даниил был занят исключительно сбором данных о том, как влияют на скорость новые элементы. На второй тренировке каждый из пилотов совершил по три попытки на мягких шинах – и 11-е и 12-е времена, думаю, объективно отражают нашу скорость по сравнению с конкурентами. После этого мы вновь занялись работой над аэродинамической конфигурацией болида».

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Ход и результаты пятничных тренировок прокомментировал и сам Квят: «Сегодня была не самая обычная пятница. Мы не знаем, сколько сможем проехать завтра и сможем ли вообще выйти на трассу – поэтому постарались, чтобы день был как можно более насыщенным и полезным. Но в итоге пятница прошла нормально, по-рабочему. Хотя всегда есть над чем поработать и что улучшить. И собранные сегодня данные помогут нам с этим

Не могу сказать, что я был полностью доволен машиной, хорошо бы подправить баланс, чтобы увереннее проходить отдельные участки трассы. Но направление выбрано верное. Не думаю, что нам удастся попасть в первую десятку в квалификации, разве уж что-то неожиданное случится. Но если мы будем на тех позициях, на которых мы находимся сейчас, то сможем бороться за очки».