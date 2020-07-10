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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями

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Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями
Автор:
, Главный редактор
10 июл. 2020 г., 17:26

По ходу первых тренировок Гран При Штирии россиянин лишь ненадолго отвлекся на попытки проехать быстрые круги на мягких шинах

Главной задачей Даниила Квята на пятничных тренировках Гран При Штирии были испытания новых аэродинамических элементов, которые команда AlphaTauri в промежутке между двумя австрийскими гонками получила с фабрики. Об этом в интервью пресс-службе коллектива рассказал, руководитель группы гоночных инженеров Гийом Дезоте.

«Две гонки подряд на одной трассе – это непривычная для нас возможность сравнить между собой разные детали в почти идентичных условиях. И с помощью таких испытаний быстрее добиться прогресса, – пояснил Дезоте. – К сожалению, в первой тренировке мы столкнулись с кое-какими неисправностями и не выполнили программу полностью. Но успели понять, что при создании новых деталей команда двигалась в нужном направлении.

Пьер в первой тренировке больше работал с настройками, а вот Даниил был занят исключительно сбором данных о том, как влияют на скорость новые элементы. На второй тренировке каждый из пилотов совершил по три попытки на мягких шинах – и 11-е и 12-е времена, думаю, объективно отражают нашу скорость по сравнению с конкурентами. После этого мы вновь занялись работой над аэродинамической конфигурацией болида».

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Ход и результаты пятничных тренировок прокомментировал и сам Квят: «Сегодня была не самая обычная пятница. Мы не знаем, сколько сможем проехать завтра и сможем ли вообще выйти на трассу – поэтому постарались, чтобы день был как можно более насыщенным и полезным. Но в итоге пятница прошла нормально, по-рабочему. Хотя всегда есть над чем поработать и что улучшить. И собранные сегодня данные помогут нам с этим

Не могу сказать, что я был полностью доволен машиной, хорошо бы подправить баланс, чтобы увереннее проходить отдельные участки трассы. Но направление выбрано верное. Не думаю, что нам удастся попасть в первую десятку в квалификации, разве уж что-то неожиданное случится. Но если мы будем на тех позициях, на которых мы находимся сейчас, то сможем бороться за очки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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