Даниил Квят стал 12-м в квалификации Гран При Тосканы, допустив небольшую ошибку во второй попытке второго сегмента. Болид AlphaTauri снесло в седьмом повороте из-за слишком высокой скорости на входе в него.

После сессии в телеинтервью российский гонщик в шутку сказал, что излишне рискнул, так как его «причиндалы слишком велики для этой машины».

«Бросьте, я же пошутил, – пояснил Квят позже. – Ну, наполовину. Граунд эффект оказался слишком силен и я слегка вылетел с траектории в седьмом повороте. Мой первый круг в Q2 был весьма хорош, и во второй попытке мне уже нечего было терять. Поэтому решил рискнуть в том повороте.

Я посмотрел запись с машины, траектория не так уж сильно и отличалась от предыдущей. Но внезапно возникла недостаточная поворачиваемость. В итоге я слегка задел бордюр, траву и гравий. Это было неожиданно, но я хотя бы попытался. Может, я слишком быстро заходил в поворот, но лучше попытаться, чем нет».

Дополнительная информация: Олег Карпов