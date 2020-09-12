Квят пошутил: Я слишком крут для AlphaTauri
Российский гонщик объяснил ошибку во втором сегменте желанием рискнуть
Даниил Квят стал 12-м в квалификации Гран При Тосканы, допустив небольшую ошибку во второй попытке второго сегмента. Болид AlphaTauri снесло в седьмом повороте из-за слишком высокой скорости на входе в него.
После сессии в телеинтервью российский гонщик в шутку сказал, что излишне рискнул, так как его «причиндалы слишком велики для этой машины».
«Бросьте, я же пошутил, – пояснил Квят позже. – Ну, наполовину. Граунд эффект оказался слишком силен и я слегка вылетел с траектории в седьмом повороте. Мой первый круг в Q2 был весьма хорош, и во второй попытке мне уже нечего было терять. Поэтому решил рискнуть в том повороте.
Я посмотрел запись с машины, траектория не так уж сильно и отличалась от предыдущей. Но внезапно возникла недостаточная поворачиваемость. В итоге я слегка задел бордюр, траву и гравий. Это было неожиданно, но я хотя бы попытался. Может, я слишком быстро заходил в поворот, но лучше попытаться, чем нет».
Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин