Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1

Поделились
Комментарии
Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
25 июн. 2020 г., 07:39

После тестов на трассе Энцо и Дино Феррари россиянин сказал, что очень хотел бы видеть на ней полноценный Гран При. Руководство автодрома уже ведет переговоры об этом с боссами Ф1

В среду оба пилота AlphaTauri приняли участие в официальном съемочном дне на автодроме в Имоле, куда чемпионат мира в последний раз приезжал в 2006 году. Итальянская команда задействовала сразу две машины – нынешнюю AT01, а также STR13 2018 года, на которую не распространяются ограничения на тесты.

«Трасса в Имоле особенная, и я очень рад вернуться сюда за рулем машины Ф1, – сказал Квят пресс-службе команды. – Я давно не был здесь, но хорошо знаю это место, так как именно в Имоле в 2010 году прошли одни из моих самых первых формульных тестов.

Пилотирование на этой трассе доставляет фантастические эмоции благодаря быстрым поворотам. Я считаю, что эта трасса обязательно должна входить в календарь Ф1».

Боссы спорта пока не опубликовали календарь на осеннюю часть сезона, но считается, что после гонки в Монце, которая состоится в первый уик-энд сентября, с высокой вероятностью пройдет еще один итальянский этап в Муджелло.

Читайте также:

Уберто Сельватико – президент компании Formula Imola, которая владеет автодромом Энцо и Дино Феррари – заявил, что его трасса тоже попробует получить место в календаре.

«Формула 1 у Имолы в ДНК, на этой трассе писалась история спорта, – отметил он. – Об этом нельзя забывать, и мы гордимся этим. Сейчас местная экономика в серьезном кризисе, потому мы намерены уже в этом году вернуть мировую серию в Имолу. 

Использовать известную трассу – самое логичное и самое удачное решение для болельщиков Ф1 со всего мира, а Имола является именно такой. Вместе с Монцой и Муджелло она позволит сформировать легендарную национальную тройку.

Уже в апреле мы начали работу над этим проектом с местными и региональными властями и Ф1 – и надеемся, что национальные спортивные власти тоже поддержат нашу кандидатуру». 

Если руководители чемпионата все же согласятся включить третью итальянскую гонку в календарь, самой логичной датой для нее выглядит 20 сентября – через неделю после предполагаемого Гран При в Муджелло. Такое решение ударит по шансам российского этапа в Сочи, так как до его даты (27 сентября) останется всего неделя, что усложнит прохождение карантинных процедур.

Читайте также:

Слайдер
Список

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
1/10

Фотограф: AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
2/10

Фотограф: AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri
3/10

Фотограф: Давиде Кавацца

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri
4/10

Фотограф: Давиде Кавацца

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri
5/10

Фотограф: Давиде Кавацца

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri
6/10

Фотограф: Давиде Кавацца

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
7/10

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
8/10

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri
9/10

Фотограф: Давиде Кавацца

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri
10/10

Фотограф: Давиде Кавацца

Следующая новость
Грожан захотел вернуться в Renault

Предыдущая новость

Грожан захотел вернуться в Renault

trending Сегодня

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1 / Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Грожан захотел вернуться в Renault
Формула 1 / Формула 1
56мин

Грожан захотел вернуться в Renault

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора
Формула 1 / Формула 1

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом
Формула 1 / Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

Риккардо потребовали уволить из Renault за расистский рэп
Формула 1 / Формула 1

Риккардо потребовали уволить из Renault за расистский рэп

«Машина-то старая, да мотор новый». Марко обвинил Renault в жульничестве
Формула 1 / Формула 1

«Машина-то старая, да мотор новый». Марко обвинил Renault в жульничестве

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1
Формула 1 / Формула 1
49мин

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1

«Что тут за кнопки на руле?» Как Райкконен возвращался в Формулу 1
Формула 1 / Формула 1

«Что тут за кнопки на руле?» Как Райкконен возвращался в Формулу 1

Самое важное:

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1
Формула 1 / Формула 1
49мин

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1

Грожан захотел вернуться в Renault
Формула 1 / Формула 1
56мин

Грожан захотел вернуться в Renault

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1 / Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом
Формула 1 / Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

2
Формула 1

Грожан захотел вернуться в Renault

56мин
3
Формула 1

Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

4
Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

5
Формула 1

Риккардо потребовали уволить из Renault за расистский рэп

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1
Формула 1

Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1

Грожан захотел вернуться в Renault
Формула 1

Грожан захотел вернуться в Renault

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом
Формула 1

СМИ: гонка Ф1 в Муджелло утверждена, Сочи поборется с Хоккенхаймом

Банк Бахрейна даст кредит McLaren на особых условиях
Формула 1

Банк Бахрейна даст кредит McLaren на особых условиях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.