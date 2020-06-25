Квят попросил включить Имолу в календарь Формулы 1

В среду оба пилота AlphaTauri приняли участие в официальном съемочном дне на автодроме в Имоле, куда чемпионат мира в последний раз приезжал в 2006 году. Итальянская команда задействовала сразу две машины – нынешнюю AT01, а также STR13 2018 года, на которую не распространяются ограничения на тесты.

«Трасса в Имоле особенная, и я очень рад вернуться сюда за рулем машины Ф1, – сказал Квят пресс-службе команды. – Я давно не был здесь, но хорошо знаю это место, так как именно в Имоле в 2010 году прошли одни из моих самых первых формульных тестов.

Пилотирование на этой трассе доставляет фантастические эмоции благодаря быстрым поворотам. Я считаю, что эта трасса обязательно должна входить в календарь Ф1».

Боссы спорта пока не опубликовали календарь на осеннюю часть сезона, но считается, что после гонки в Монце, которая состоится в первый уик-энд сентября, с высокой вероятностью пройдет еще один итальянский этап в Муджелло.

Уберто Сельватико – президент компании Formula Imola, которая владеет автодромом Энцо и Дино Феррари – заявил, что его трасса тоже попробует получить место в календаре.

«Формула 1 у Имолы в ДНК, на этой трассе писалась история спорта, – отметил он. – Об этом нельзя забывать, и мы гордимся этим. Сейчас местная экономика в серьезном кризисе, потому мы намерены уже в этом году вернуть мировую серию в Имолу.

Использовать известную трассу – самое логичное и самое удачное решение для болельщиков Ф1 со всего мира, а Имола является именно такой. Вместе с Монцой и Муджелло она позволит сформировать легендарную национальную тройку.

Уже в апреле мы начали работу над этим проектом с местными и региональными властями и Ф1 – и надеемся, что национальные спортивные власти тоже поддержат нашу кандидатуру».

Если руководители чемпионата все же согласятся включить третью итальянскую гонку в календарь, самой логичной датой для нее выглядит 20 сентября – через неделю после предполагаемого Гран При в Муджелло. Такое решение ударит по шансам российского этапа в Сочи, так как до его даты (27 сентября) останется всего неделя, что усложнит прохождение карантинных процедур.

Читайте также: Имола получила лицензию для Формулы 1