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Формула 1 / Новость

Квят попал в список самых популярных спортсменов России. Он 18-й

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Квят попал в список самых популярных спортсменов России. Он 18-й
Автор:
27 дек. 2019 г., 08:48

Гонщик Toro Rosso оказался в конце второй десятки в рейтинге самых упоминаемых спортсменов в отечественных СМИ в 2019 году.

Данные опубликовала российская компания системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия». Рейтинг был построен исходя из количества упоминаний в российских СМИ по базе, включающей более 53-х тысяч источников. Период исследования: январь – декабрь 2019 года.

В список вошли 30 спортсменов, в числе которых Даниил Квят оказался единственным гонщиком. Пилот Toro Rosso занял 18-е место и расположился между футболистами Федором Чаловым и Денисом Черышевым.

Имя Квята упоминалось без малого 30 тысяч раз.

Список возглавили футболисты Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев. На последнем месте расположилась теннисистка Мария Шарапова.

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Автор Денис Буденков

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