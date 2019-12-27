Квят попал в список самых популярных спортсменов России. Он 18-й
Гонщик Toro Rosso оказался в конце второй десятки в рейтинге самых упоминаемых спортсменов в отечественных СМИ в 2019 году.
Данные опубликовала российская компания системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия». Рейтинг был построен исходя из количества упоминаний в российских СМИ по базе, включающей более 53-х тысяч источников. Период исследования: январь – декабрь 2019 года.
В список вошли 30 спортсменов, в числе которых Даниил Квят оказался единственным гонщиком. Пилот Toro Rosso занял 18-е место и расположился между футболистами Федором Чаловым и Денисом Черышевым.
Имя Квята упоминалось без малого 30 тысяч раз.
Список возглавили футболисты Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев. На последнем месте расположилась теннисистка Мария Шарапова.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Квят попал в список самых популярных спортсменов России. Он 18-й
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