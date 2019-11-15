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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

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Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
Автор:
15 нояб. 2019 г., 21:42

По словам российского пилота его вылет с трассы в конце второй сессии Гран При Бразилии стал следствием технических неполадок.

Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек. По словам россиянина, непосредственно перед этим машина «выключилась», и именно из-за этого он потерял над ней контроль.

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«Да, что-то сломалось в машине, – сказал он журналистам вечером в пятницу. – Я не знаю, что именно. Но машина стала неуправляемой и отключилась. Вот и все. Нам надо провести расследование, но я не думаю, что это что-то серьезное».

На предложение уточнить, что именно он почувствовал перед вылетом, Квят сказал: «Просто что-то заблокировалось сзади, и из-за этого я потерял контроль над машиной. Все выключилось сразу».

Даниил добавил, что авария в концовке второй тренировки не повлияет на работу команды.

«В остальное время все было хорошо, – сказал он. – Я думаю, первая тренировка вышла интересной, хоть происходило не так и много всего. Затем во второй нам пришлось наверстывать упущенное. Похоже, что остаток уик-энда пройдет на сухой трассе, так что это была важная сессия. Нам удалось проехать настолько много кругов, насколько возможно, как с полными баками, так и с пустыми.

Думаю, у нас достаточно данных, чтобы у инженеров сложилось полное понимание о происходящем перед завтрашними сессиями. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы прибавить».

С утра Даниил показал девятую скорость, а после обеда стал 14-м. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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