Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
По словам российского пилота его вылет с трассы в конце второй сессии Гран При Бразилии стал следствием технических неполадок.
Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек. По словам россиянина, непосредственно перед этим машина «выключилась», и именно из-за этого он потерял над ней контроль.
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«Да, что-то сломалось в машине, – сказал он журналистам вечером в пятницу. – Я не знаю, что именно. Но машина стала неуправляемой и отключилась. Вот и все. Нам надо провести расследование, но я не думаю, что это что-то серьезное».
На предложение уточнить, что именно он почувствовал перед вылетом, Квят сказал: «Просто что-то заблокировалось сзади, и из-за этого я потерял контроль над машиной. Все выключилось сразу».
Даниил добавил, что авария в концовке второй тренировки не повлияет на работу команды.
«В остальное время все было хорошо, – сказал он. – Я думаю, первая тренировка вышла интересной, хоть происходило не так и много всего. Затем во второй нам пришлось наверстывать упущенное. Похоже, что остаток уик-энда пройдет на сухой трассе, так что это была важная сессия. Нам удалось проехать настолько много кругов, насколько возможно, как с полными баками, так и с пустыми.
Думаю, у нас достаточно данных, чтобы у инженеров сложилось полное понимание о происходящем перед завтрашними сессиями. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы прибавить».
С утра Даниил показал девятую скорость, а после обеда стал 14-м.
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Фото: Квят и горящая Toro Rosso
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
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