Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек. По словам россиянина, непосредственно перед этим машина «выключилась», и именно из-за этого он потерял над ней контроль.

«Да, что-то сломалось в машине, – сказал он журналистам вечером в пятницу. – Я не знаю, что именно. Но машина стала неуправляемой и отключилась. Вот и все. Нам надо провести расследование, но я не думаю, что это что-то серьезное».

На предложение уточнить, что именно он почувствовал перед вылетом, Квят сказал: «Просто что-то заблокировалось сзади, и из-за этого я потерял контроль над машиной. Все выключилось сразу».

Даниил добавил, что авария в концовке второй тренировки не повлияет на работу команды.

«В остальное время все было хорошо, – сказал он. – Я думаю, первая тренировка вышла интересной, хоть происходило не так и много всего. Затем во второй нам пришлось наверстывать упущенное. Похоже, что остаток уик-энда пройдет на сухой трассе, так что это была важная сессия. Нам удалось проехать настолько много кругов, насколько возможно, как с полными баками, так и с пустыми.

Думаю, у нас достаточно данных, чтобы у инженеров сложилось полное понимание о происходящем перед завтрашними сессиями. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы прибавить».

С утра Даниил показал девятую скорость, а после обеда стал 14-м.