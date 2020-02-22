Квят получил нового инженера по данным
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22 февр. 2020 г., 07:26
В составе гоночной бригады Даниила Квята произошли изменения – впрочем, новый член бригады работает в итальянском коллективе уже не первый год.
Гоночным инженером Даниила Квята в этом году останется итальянец Маттиа Спини. С ним Даниил работал в Toro Rosso с начала прошлого года, когда вернулся в Ф1 после полуторалетнего перерыва. Однако один из помощников Спини сменился: теперь пост инженера по данным станет Александер Илиополос. Он заменил в этой роли Бена Митчелла, который покинул коллектив из Фаэнцы по окончании прошлого чемпионата.
«Он хорошо справляется с работой, – сказал Квят, – постепенно осваивается. Он уже давно работает в команде, так что все складывается хорошо».
Даниил завершил работу в первой серии предсезонных тестов, проехав 62 круга в первой половине дня пятницы, после чего уступил место за рулем Пьеру Гасли.
«Сегодня был достаточно короткий день, но все равно продуктивный, – подвел итоги своего рабочего дня россиянин. – Мы попытались выжать максимум из этого. Я думаю, мы проехали много продуктивных кругов.
Все идет хорошо, мы примерно там, где и ожидали. Само собой, мы еще пытаемся нащупать оптимальные настройки. Мне кажется, все в этой позиции. Это нормально. Сложно сказать наверняка, но сейчас присутствует ощущение, что мы добились прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Но всегда трудно оценить, будет ли этого достаточно».
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Квят получил нового инженера по данным
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