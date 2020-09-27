Квят поднялся на одну позицию на старте в Сочи благодаря штрафу Элбона
Элбон и Латифи потеряли по пять мест на стартовой решетке из-за замены коробок передач
Пилоты Формулы 1 Алекс Элбон и Николя Латифи получили штрафы в виде лишения пяти позиций на старте Гран При России за замену коробок передач после квалификации. О обоих случаях команды уведомили FIA о необходимости провести замены.
Латифи квалифицировался предпоследним и, из-за штрафа, пропустит вперед только Кими Райкконена на Alfa Romeo. Элбон вчера показал десятое время. Из-за замены коробки на его болиде Red Bull, на одну строчку вверх поднимутся Шарль Леклер, Даниил Квят, Лэнс Стролл, Джордж Расселл и Себастьян Феттель.
По правилам коробка передач должна выдерживать шесть этапов. Однако команды вправе сменить этот узел в случае, если пилот не финишировал в предыдущей гонке.
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|Николя Латифи , Александр Элбон
|Автор
|Люк Смит