Квят побоялся снега в Германии

Даниил Квят пришел в Формулу 1, когда трасса «Нюрбургринг» уже покинула календарь, так что россиянин пока не участвовал в Гран При на этом автодроме.

В ближайшие выходные нюрбургская трасса примет этап Ф1 впервые за семь лет. При этом, температура в городе в последнее время держится на уровне 8-12 градусов Цельсия, что сопровождается постоянным дождем.

Квят отметил, что гонка при таком холоде станет для него новым опытом, и выразил надежду обойтись без снега.

«Я давно не выступал на «Нюрбургринге» – семь лет, с тех пор, как покинул GP3, – цитирует Квята пресс-служба AlphaTauri. – Это очень классная, классическая трасса в стиле старой школы, с большой историей, и я рад туда вернуться.

Все говорят о погоде, и, кажется, там может быть весьма холодно. Это интригует, так как хоть мы и сталкивались с холодом на тестах, но никогда не гонялись при экстремально низкой температуре. Мы все надеемся, что снег не пойдет!»

Последние три Гран При россиянин завершил в первой десятке, и надеется продолжить набирать очки в Германии: «Что касается нашей машине, то в России мы видели воодушевляющие признаки. Надеюсь, условия проведения этапа не застанут нас врасплох. Некоторые другие команды-середняки очень боеспособны, но мы всегда в гуще борьбы».