Квят: Пилоты Формулы 1 будут скучать по этим машинам
По словам российского участника Ф1, гонщикам будет непросто расстаться с текущим поколением машин
В следующем году в Формуле 1 сменится регламент, и, по оценкам экспертов, машины станут значительно медленнее. При этом ожидается, что в сезоне-2020 Ф1 побьет многие рекорды трасс.
«В последние пару лет у нас машины, которые являются одними из быстрейших за всю историю чемпионата, если не быстрейшими вообще, – сказал Квят в интервью Motorsport.com. – Так что это круто – выступать в чемпионате в этот период, быть частью всего этого. Ощущения от пилотирования в быстрых поворотов просто невероятные, от торможений – тоже.
Они генерируют большую прижимную силу, и это действительно здорово. Я думаю, это круто – иметь возможность сказать, что я пилотировал настолько невероятно быстрые машины.
В этом году они еще быстрее. Это обычный процесс. За зиму, когда регламент стабилен, у команд есть шанс внимательно все изучить и улучшить характеристики. Я думаю, все стали быстрее. Насколько? Честно говоря, прямо сейчас посчитать сложно. Но у нас будет возможность сравнить цифры с разных этапах».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
Квят: Пилоты Формулы 1 будут скучать по этим машинам
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