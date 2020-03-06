Квят: Пилоты Формулы 1 будут скучать по этим машинам

В следующем году в Формуле 1 сменится регламент, и, по оценкам экспертов, машины станут значительно медленнее. При этом ожидается, что в сезоне-2020 Ф1 побьет многие рекорды трасс.

«В последние пару лет у нас машины, которые являются одними из быстрейших за всю историю чемпионата, если не быстрейшими вообще, – сказал Квят в интервью Motorsport.com. – Так что это круто – выступать в чемпионате в этот период, быть частью всего этого. Ощущения от пилотирования в быстрых поворотов просто невероятные, от торможений – тоже.

Они генерируют большую прижимную силу, и это действительно здорово. Я думаю, это круто – иметь возможность сказать, что я пилотировал настолько невероятно быстрые машины.

В этом году они еще быстрее. Это обычный процесс. За зиму, когда регламент стабилен, у команд есть шанс внимательно все изучить и улучшить характеристики. Я думаю, все стали быстрее. Насколько? Честно говоря, прямо сейчас посчитать сложно. Но у нас будет возможность сравнить цифры с разных этапах».