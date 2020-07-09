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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Квят первым протестирует новинки AlphaTauri

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Квят первым протестирует новинки AlphaTauri
Автор:
9 июл. 2020 г., 15:16

В команде пока не уверены, что смогут использовать обновления для машины в гонке

AlphaTauri обновит машину по ходу второго уик-энда сезона. Это произойдет несмотря на короткий перерыв между гонками. Еще после Гран При Австрии босс коллектива Франц Тост подтвердил, что на второй неделе в Шпильберге AT01 получит некоторые обновления. Теперь же стало известно, что первым их доверят протестировать Даниилу Квяту.

«Да, мы получим новинки для машины в этот уик-энд, – подтвердил в ходе официальной пресс-конференции в четверг Пьер Гасли. – Я думаю, Даня первым опробует их в пятницу, а потом я получу шанс поработать с ними чуть позже. Они должны сделать машину быстрее и позволить нам сократить отрыв от парней впереди. Но в любом случае это должно помочь нам сделать шаг вперед и облегчить борьбу за очки».

Пилоты AlphaTauri не стали раскрывать деталей, относительно того, какие именно обновления будут представлены в Австрии.

«Извините, я не хочу ничего говорить по этому поводу, чтобы не расстраивать ни вас, ни команду, – сказал Квят. – Мы протестируем их в пятницу. Само собой, они должны позволить нам прибавить. Это очевидно. Если мы поймем, что двигаемся в том направлении, в котором хотим, мы используем новинки в гонке».

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Тем не менее оба гонщика отметили, что AlphaTauri пока не в состоянии бороться с Renault, McLaren и Racing Point.

«Важно понять, как будет развиваться борьба в плане развития машин, – сказал Квят. – Наша команда всегда старается привозить новинки регулярно, и у нас, к счастью, есть четкое понимание по поводу того, что мы ходим улучшить.

Но в настоящий момент нам сложно рассчитывать на прохождение в третий сегмент квалификации, учитывая наш чистый темп. Нам не хватало пары десятых или около того на прошлой неделе, чтобы считать себя претендентами на Q3. Давайте посмотрим, сможем ли мы отыскать эти пару десятых в течение сегодня».

С Даниилом согласился и напарник. «В настоящий момент мы не являемся претендентами на топ-10, – сказал француз. – McLaren, Racing Point и Renault точно впереди нас на одном быстром круге. Так что мы примерно в середине средней группы.

У нас есть четкий план развития машины в течение нескольких следующих недель. Пока же нам надо просто стараться использовать каждый шанс набрать очки.

Именно поэтому я думаю, что седьмое место в прошлый уик-энд было столь важным для нас, потому что повторить такой результат будет очень сложно в нормальных условиях. Сейчас нам все еще не хватает пары десятых, чтобы бороться с парнями впереди».

Гран При Штирии пройдет в ближайший уик-энд, с 10 по 12 июля. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию каждой сессии предстоящего этапа. Пока он не начался, посмотрите на фотографии Даниила Квята и Пьера Гасли с прошедшего Гран При Австрии:

Слайдер
Список

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
1/27

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
2/27

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
3/27

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
4/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
5/27

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
6/27

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 и Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 и Даниил Квят, AlphaTauri AT01
7/27

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
8/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 и Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 и Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
9/27

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
10/27

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
11/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
12/27

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
13/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
14/27

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
15/27

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
16/27

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Отработка пит-стопа на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT01

Отработка пит-стопа на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT01
17/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
18/27

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
19/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
20/27

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 и Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 и Даниил Квят, AlphaTauri AT01
21/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
22/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
23/27

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
24/27

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
25/27

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
26/27

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39 и Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39 и Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
27/27

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Четверг
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Олег Карпов

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