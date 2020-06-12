Квят перед стартом сезона проведет тесты в Имоле

Команда AlphaTauri запланировала на 24 июня тесты на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. В заездах примут участие оба пилота коллектива – Даниил Квят и Пьер Гасли.

По ходу заездов будут использованы два автомобиля. Новейший болид AlphaTauri проедет не больше 100 километров в рамках т.н. съемочного дня (в течение года каждая команда имеет право провести два таких дня). Также на трассу будет выведен автомобиль 2018 года – он может проехать неограниченное число километров, но использующиеся в этом году детали могут стоять на нем, только если они ничем не отличаются от деталей двухлетней давности. При этом обе машины будут обуты в особые шины Pirelli, заметно отличающиеся по своим свойствам от резины, использующейся в гонках.

Появление информации о тестах совпало с новой волной слухов, что в этом году трасса в Имоле может вернуться в календарь Ф1. Однако руководство AlphaTauri остановилась на этом треке во многом вопреки своим желаниям. Обычно команда предпочитает проводить частные тесты на автодроме в Мизано – но 23 и 24 июня он уже занят: там состоятся тесты с участием выступающих в MotoGP команд Ducati и Aprilia.