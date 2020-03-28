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Формула 1 / Новость

Квят озвучил список желаний. Номер 1 – это NASCAR

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Квят озвучил список желаний. Номер 1 – это NASCAR
Автор:
, шеф-редактор
28 мар. 2020 г., 08:55

Российский гонщик Формулы 1 признался, что мечтает о NASCAR

Даниил Квят назвал три своих желания. Об этом российский гонщик рассказал в интервью, размещенном в твиттере Формулы 1. В первую очередь пилот из Уфы назвал посещение гонки американской серии NASCAR. 

«Мой список желаний: побывать на гонке NASCAR, увидеть концерт группы Kings of Leon и поучаствовать в боксерском поединке», – заявил Квят. 

Даниил упомянул бокс неслучайно: оказывается, уфимец регулярно занимается этим видом спорта: «У меня есть несколько хобби. Я играю на гитаре. Очень люблю заниматься боксом – всегда стараюсь стать лучше как боксер. Когда у меня выдается неудачный день, я просто боксирую. Немного тренировок в спарринге – и негатив уходит». 

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Что касается NASCAR, то в Формуле 1 есть несколько примеров успешных гонщиков, которые уходили из чемпионата мира и начинали участвовать в NASCAR. В частности, так поступил Хуан-Пабло Монтойя, завершивший карьеру в Ф1 в 2006 году. После этого колумбиец выиграл несколько гонок в высшем дивизионе NASCAR. 

Помимо Монтойи свои силы в NASCAR пробовали Нельсон Пике-младший, Скотт Спид, Жак Вильнёв и Кими Райкконен 

В 2020 году Даниил Квят должен был выступать в Формуле 1 в составе команды AlphaTauri. Из-за отмены восьми Гран При россиянин так и не начал чемпионат. Сезон Кубка NASCAR также остановлен: в американском чемпионате успели провести несколько этапов, но в марте устроили паузу из-за пандемии коронавируса.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , NASCAR , NASCAR Cup
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Антон Погорельский

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