Квят озвучил список желаний. Номер 1 – это NASCAR
Российский гонщик Формулы 1 признался, что мечтает о NASCAR
Даниил Квят назвал три своих желания. Об этом российский гонщик рассказал в интервью, размещенном в твиттере Формулы 1. В первую очередь пилот из Уфы назвал посещение гонки американской серии NASCAR.
«Мой список желаний: побывать на гонке NASCAR, увидеть концерт группы Kings of Leon и поучаствовать в боксерском поединке», – заявил Квят.
Даниил упомянул бокс неслучайно: оказывается, уфимец регулярно занимается этим видом спорта: «У меня есть несколько хобби. Я играю на гитаре. Очень люблю заниматься боксом – всегда стараюсь стать лучше как боксер. Когда у меня выдается неудачный день, я просто боксирую. Немного тренировок в спарринге – и негатив уходит».
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Что касается NASCAR, то в Формуле 1 есть несколько примеров успешных гонщиков, которые уходили из чемпионата мира и начинали участвовать в NASCAR. В частности, так поступил Хуан-Пабло Монтойя, завершивший карьеру в Ф1 в 2006 году. После этого колумбиец выиграл несколько гонок в высшем дивизионе NASCAR.
Помимо Монтойи свои силы в NASCAR пробовали Нельсон Пике-младший, Скотт Спид, Жак Вильнёв и Кими Райкконен.
В 2020 году Даниил Квят должен был выступать в Формуле 1 в составе команды AlphaTauri. Из-за отмены восьми Гран При россиянин так и не начал чемпионат. Сезон Кубка NASCAR также остановлен: в американском чемпионате успели провести несколько этапов, но в марте устроили паузу из-за пандемии коронавируса.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , NASCAR , NASCAR Cup
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
Квят озвучил список желаний. Номер 1 – это NASCAR
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